Franco Luciani y Victoria Birchner en un concierto imperdible

El reconocido armonicista Franco Luciani y la estupenda cantante Victoria Birchner se unen por primera vez en un concierto en línea en vivo. Este contexto los encontró compartiendo música en lo cotidiano y esta vez deciden acercarse a sus hogares para llevar canciones de todos los paisajes argentinos a cada rincón del país y del mundo.

Acompañados por la guitarra de Leonardo Andersen se abrazan en la espera de una nueva vida, en el valor del amor y la amistad, en la lucha de nuestros pueblos, en la belleza de nuestros caminos y mucho más a través de estas "Coplitas pa' esperar" que reúnen algunas páginas del cancionero popular argentino (folclore y tango).

El evento será el viernes 27 de noviembre a las 22 hs. en vivo, con un chat disponible para la participación e interacción del público con los artistas. El concierto estará disponible hasta el lunes 30 de noviembre inclusive.Viernes 27 de noviembre - 22 hs. Entradas disponibles en www.passline.com



Franco Luciani

Franco Luciani es uno de los músicos más talentosos, prestigiosos y versátiles, considerado por los medios como uno de los artistas argentinos más destacados de su generación, como el mayor intérprete de armónica de la actualidad en Argentina y reconocido entre los mejores del mundo. Multipremiado: Ganador Premio Gardel 2015 y 2018, Revelación 2002 y Consagración 2010 del Festival de Folklore de Cosquín, Diploma al Mérito Konex como “Instrumentista Destacado 2005-2015”, Personalidad Destacada de la Cultura por Ley la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Músico Distinguido de la Ciudad de Rosario por Ley del Consejo, etc.) ha compartido escenario, giras nacionales e internacionales (Europa, Asia, Australia, Latinoamérica y Norteamérica) y grabaciones con su proyecto solista y con los artistas más destacados de su país y el exterior como Mercedes Sosa (como invitado especial en 2008 en su última gira europea en Roma, Milán y Londres), Egberto Gismonti, Lila Downs, Eva Ayllón, Snarky Puppy, Gotan Project, Pedro Aznar, Fito Páez, entre muchos otros. Forma parte de la Galería “Master of the harmonica” en el canal online de la prestigiosa marca Alemana de armónicas Hohner en una entrevista a él realizada grabada en la misma fabrica en Trossingen, Alemania.



Victoria Birchner

Victoria Birchner es una joven intérprete de música de raíz folclórica argentina. Comenzó sus estudios de canto a los 14 años en Rafaela (Santa Fe) y perfeccionó su técnica vocal estudiando canto lírico en la Universidad Nacional de Rosario.

Victoria cuenta con el apoyo y el reconocimiento de personalidades de la música: Lorena Astudillo, Cecilia Todd, Juan Falú, Lidia Borda, Teresa Parodi, entre otros. En su primer material discográfico titulado "Memoria del viento", editado por Acqua Records en 2015, participaron grandes referentes de nuestra música popular, entre ellos Jorge Fandermole, Ángela Irene, Eduardo Spinassi y Franco Luciani, quien además estuvo a cargo de la dirección musical.

Victoria propone un repertorio de música popular latinoamericana de raíz folclórica con un trabajo de elegante estética y de marcado contenido social. Desde fines de 2018 hasta la actualidad su nueva propuesta tuvo cita en diversos escenarios de la Ciudad de Buenos Aires además de importantes salas del interior del país, y la reciente presentación en la 60º Edición del Festival Nacional de Folclore Cosquín 2020, como invitada de Franco Luciani, con una excelente recepción tanto del público como de la prensa radial y televisiva.

En su actual proyecto, “Que suene a Victoria”, está acompañada por la pianista Julieta Lizzoli y Mariano Risso en percusión. De este nuevo trabajo ya hay disponibles varios registros de audio y video en las distintas plataformas digitales que formarán parte de un CD de pronta aparición.





Para vernos y escucharnos juntos:

"Por el río volveré"

"Damiana Aché" en vivo en Cosquín 2020



Franco Luciani:

"La sensiblera"



Victoria Birchner:

"La resentida"



Adquirí tu entrada:

https://www.passline.com/eventos/franco-luciani-victoria-birchner-coplitas-pa-esperar