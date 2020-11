Pensando en candidaturas

El Ing. Miguel Lifschitz habló de los rumores que surgieron respecto a aplazar las elecciones primarias del próximo año y dijo: “si se quieren achicar los gastos hay muchos lugares en los que se pueden achicar gastos en la política y también en el manejo de la administración; no creemos que los cambios de los sistemas electorales hechos de manera imprevista y ya en las puertas de un nuevo proceso electoral como es el del año próximo sean adecuados. El sistema electoral tiene que ser estable, de hecho hace pocos días hubo elecciones muy reñidas en los Estados Unidos y los Estados Unidos es un país que tiene un régimen electoral que se ha mantenido fijo durante los últimos 100 años, no ha habido absolutamente ningún cambio, quizás haya que hacer algún cambio, pero esos cambios tienen que ser muy paulatinos, muy conversados y acordados. En principio no vemos la necesidad y si se trata de un problema económico, habrá que buscar otro lugar para hacer ahorros. Por otro lado Santa Fe tiene el sistema de boleta única que reduce costos”.Acerca de su posible candidatura a senador nacional indicó que “ es una posibilidad que está abierta, es un lugar que me parece muy importante para la provincia ya que significa la representación política en la Cámara de Senadores de la Nación donde se discuten las obras, donde se discuten los presupuestos. Los senadores de la provincia de Santa Fe nunca se han caracterizado por su impronta para pelear los recursos y para pelear las obras. Igualmente tenemos un proyecto mucho más importante, más ambicioso que es volver al gobierno en el 2023 y estamos trabajando no solamente con todos los intendentes y presidentes de comuna de la provincia, sino con los legisladores, con equipos técnicos, preparándonos para ofrecer una propuesta renovada a la ciudadanía de Santa Fe. Eso es lo más importante, y si el objetivo de ser candidato el año que viene sirve para eso por supuesto que ahí vamos a estar”, sostuvo.