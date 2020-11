Lifschitz habló de seguridad y dijo que es lógico que se exija al gobierno soluciones

Miguel Lifschitz, actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia estuvo algunas horas en la ciudad en lo que se constituyó como su primera visita luego de haber dejado la Casa Gris.Al ser consultado por la agenda que desarrolló en Rafaela, dijo que “visitamos con algunos presidente de comuna de la zona la obra del Vila Cululú en el cruce con la ruta 70, porque tenía interés en verla ya muy avanzada, no había tenido oportunidad de verla desde hace casi un año cuando recién comenzaba y es la más importante de las obras hídricas que hicimos durante nuestra gestión que se está concluyendo ahora y que va a resolver definitivamente el problema de inundaciones de todo el departamento Castellanos y parte del departamento San Martín también. Además nos reunimos con el diputado Pablo Pinotti y algunos referentes locales”.Respecto del presupuesto enviado por el gobernador Omar Perotti a la Legislatura, Lifschitz explicó que “el presupuesto ingresó la semana anterior en la Cámara de Senadores, con lo cual nosotros todavía no hemos iniciado el tratamiento. Vamos a esperar el debate en el Senado y una vez que tenga media sanción e ingrese en la Cámara de Diputados recién vamos a empezar a analizarlo, pero en principio yo se lo manifesté al gobernador, tenemos una predisposición a aprobar el presupuesto porque entendemos que es una herramienta de gobernabilidad; lo que sí nos parece que no es momento de más medidas excepcionales, como lo son los superpoderes, el endeudamiento y en la medida en que estas cuestiones se puedan resolver, seguramente le vamos a dar un tratamiento favorable”.El ex gobernador habló del actual panorama respecto a la seguridad, tema que en reiteradas ocasiones fue un reproche por parte de Omar Perotti, y dijo: “prácticamente no he opinado sobre el gobierno y mucho menos sobre seguridad, pero la que habla es la realidad, hablan los número de homicidios, de violencia, los números de robos; esa es la realidad que vive el ciudadano común en Rosario, Santa Fe y en Rafaela y creo que ese es el problema al que las autoridades deben darle solución, y así como nos exigían a nosotros durante nuestros cuatro años de gestión, ahora es lógico que tanto el gobernador como el ministro de seguridad se hagan cargo de la situación y pongan en marcha política y acciones concretas para mejorar la situación”.Lifschitz manifestó que “todos los proyectos que envió el gobierno han sido tratados y aprobados en la Legislatura y también la Legislatura ha tenido a lo largo de estos meses de pandemia muchísimos proyectos, muchas iniciativas. Hemos ido tomando temas puntuales que tenían que ver con los problemas de los docentes reemplazantes, los asistentes escolares, los problema de los distintos sectores económicos afectados como por ejemplo el turismo, la gastronomía. Todas estas fueron iniciativas que pusimos en marcha desde la Legislatura, en ese sentido hemos tenido más allá de los cruces y de las acusaciones, buena voluntad y predisposición y la vamos a seguir teniendo porque creemos que es el modo correcto de realizar una tarea política”.El diputado al se consultado por estos rumores fue contundente al decir que “nosotros nunca invitamos al Pro a sumarse a ningún lugar, siempre hemos planteado que el Frente Progresista está consolidado como proyecto político en la provincia de Santa Fe y por supuesto esta es una propuesta abierta en donde tenemos las puertas abiertas para que se puedan sumar dirigentes de distintos sectores, dirigentes que pudieron estar en el radicalismo y se habían ido, dirigentes que pudieron estar en el Pro, que pueden estar en el peronismo, pueden estar en la izquierda democrática. Tenemos vocación para ampliar la base de sustentación del FPCyS, pero sin perder la identidad, sin perder una línea política, sin perder un programa que nos ha caracterizado a lo largo de estos años y esa es nuestra nuestro futuro; estamos trabajando activamente para construir un proyecto alternativo para la provincia de Santa Fe en el 2023 y para eso contamos con muchísima gente que nos ha acompañado hasta ahora, pero también aspiramos a que se sumen muchos otro. Este es el camino que hemos emprendido y que tiene base fundamentalmente en el trabajo”.“La justicia Penal Federal que obviamente es motivo de noticias y de titulares de los diarios, de los medios todos los días, es un escándalo, no de ahora sino desde hace años, y no hay gobierno que pareciera poder arreglarlo; cada uno trata de poner parches pero no se encaran soluciones de fondo con un marco de acuerdo y de consenso entre los distintos sectores de la política, para que los cambios sean duraderos”, dijo Lifschitz. Y agregó: “Tengo la sensación de que cada gobierno trata de manipular la justicia en su propio beneficio tratando de ponerla en contra del gobierno anterior, pero con eso no vamos a lograr una justicia mejor, en el caso de Santa Fe creo que es distinto porque esta es una provincia que a lo largo de muchos años ha mantenido procesos de mejoramiento del sistema judicial, que tiene defectos, que tiene cosas para mejorar, pero que no ha tenido los cuestionamientos ni la crisis que ha sufrido la justicia penal nacional”.Asimismo el ex gobernador habló del escándalo que involucra a fiscales y precisó: “lo que ocurrió con algunos fiscales, particularmente en Rosario en el último tiempo nos hace abrir los ojos y estar muy atentos”.El diputado del FPCyS habló de la investigación por juego clandestino que involucra a ex jefes policiales de la URV de Rafaela y expresó que “no vemos con buenos ojos toda esta rotación permanente de jefaturas que no le permite a los jefes que puedan asentarse en cada una de las regionales, que puedan lograr conducir realmente la fuerza, planificar y tener contacto directo en coordinación con el gobierno local, con las instituciones, porque los cambios son permanentes; en Rosario por ejemplo ya llevamos tres o cuatro jefes policiales en un año, en Rafaela ha habido varios cambios también. Creo que la policía necesita reglas de juego claras, necesita mucho control por supuesto y necesita una voz de mando que les de directivas precisas de cómo actuar en cada una de las situaciones. La policía es la que es, a todos nos gustaría tener una policía mejor, nos gustaría tener mejores escuelas, mejores hospitales, pero esto es lo que hay y hay que tratar de dar respuestas a la gente con las herramientas que tenemos a mano. Hay que lograr gestionar bien la policía porque hay muy buenos jefes, muy buenos trabajadores y empleados policiales, muy comprometidos y hay que saber gestionarlos”.