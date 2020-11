Retraso en la publicación de datos de los decesos

La provincia de Santa Fe informó 17 muertes por coronavirus el primer día del mes de noviembre, 75 el segundo, 85 el tercero (récord diario), 56 el cuarto y el quinto 19, nuevamente menos de 20. ¿Por qué hay tanta diferencia en tan sólo días?, ¿de repente fallecieron más pacientes?, ¿justo cuando los contagios comenzaron a descender? El tema pasa por la demoras a la hora de informar los decesos. Es decir, la diferencia entre la fecha de fallecimiento y el día en el que sale publicado en el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. De acuerdo a lo publicado por El Litoral, en los primeros 10 días del penúltimo mes del año se reportaron 472 decesos por Covid-19 en el territorio santafesino. De esas víctimas fatales, sólo el 41% (194) se produjeron en noviembre. El resto, 32% (152) perdió la vida en octubre y el 25% (122) en septiembre. De hecho, tres de los pacientes fallecieron en los últimos días de agosto. Incluso hubo tres jornadas consecutivas (6, 7 y 8 de noviembre) en las que más de la mitad de los muertos reportados habían fallecido en septiembre. En cambio, un día antes (5 de noviembre) el 84% sí había muerto en noviembre. Por otra parte, en todos los días, salvo el 5 de noviembre, se informó al menos una víctima que había muerto 50 días antes. Este tipo de desfase también se registra a nivel nacional y en otras provincias. Cabe recordar que por este motivo la provincia de Buenos Aires cargó el pasado 1 de octubre casi 3.000 muertes pendientes en un solo día.Esta demora en la carga, por su puesto, no es informada por las distintas carteras sanitarias. La situación fue alertada por dos investigadores argentinos independientes, Mauro Infantino (ingeniero en sistemas) y Federico Tiberti (argentino radicado en Estados Unidos que da clases de estadística en la Universidad de Princeton), que diseñaron un algoritmo que permite seguir la ruta de cada paciente en la base de datos que actualiza a diario el Ministerio de Salud de la Nación.En ese dataset, que se comparte con datos completos desde el 16 de julio, se registran todos los casos de Covid-19 en el país y su evolución, desde que son considerados sospechosos hasta que se confirman, descartan, recuperan o mueren.Infantino y Tiberti comenzaron a intercambiar información durante la pandemia vía Twitter y el resultado de sus investigaciones quedó plasmado en una herramienta en línea que permite la consulta y descarga de archivos, denominada CovidStats, un sitio web que permite la exploración y la visualización de distintos indicadores.Uno de los probables motivos de esta diferencia entre el deceso y la publicación es la descentralización en el origen de la información. Las enfermedades de notificación obligatoria -tal como estableció el Ministerio de Salud para el coronavirus- se realizan a través del SNVS alojado en el SISA (Sistema de Información Sanitaria Argentino). En ese sentido, la notificación de los muertos depende de los efectores sanitarios, privados y estatales, y no siempre informan en forma actualizada todos los casos o fallecimientos en las distintas jurisdicciones del país. Por otra parte, hay pacientes que fallecieron y el resultado positivo se conoció post mortem. De todos modos, esto no explica las considerables demoras que fueron detectadas en las cargas.