A casi el 80% de los jóvenes les resulta difícil encontrar trabajo

BUENOS AIRES, 12 (NA).- Ocho de cada diez jóvenes consultados tienen graves dificultades para insertarse en el mercado laboral y entre las principales razones por las que no los contratan figuran la falta de experiencia y el desconocimiento de idiomas, según una encuesta internacional que incluyó a la Argentina.Los datos surgen de un relevamiento realizado por la consultora ManpowerGroup, junto a Junior Achievement, en el marco de una investigación que lleva por título: "Escasez de Oportunidades Laborales para los Jóvenes".El estudio, que se llevó a cabo en 14 países de Latinoamérica, refleja la dificultad que presentan los jóvenes a la hora de encontrar trabajo, indicaron los desarrolladores del sondeo.Según los resultados, en Argentina al 79% de los jóvenes les es difícil insertarse en el mercado laboral, ubicando al país en 11° puesto dentro de los participantes del relevamiento.A su vez, el documento presenta datos sobre los factores que la juventud considera importante a la hora de buscar trabajo y consejos para instituciones y gobiernos para reducir la brecha entre lo que los candidatos buscan y lo que los empleadores ofrecen.De acuerdo con el sondeo, el 81% de los jóvenes de la región presenta dificultades para encontrar trabajo.Acerca de la dificultad de encontrar trabajo en Latinoamérica revela que, en Argentina, el 79% de los jóvenes presenta este inconveniente, ubicando al país en el puesto número 11 dentro de los 14 encuestados.Los más de 3.000 encuestados de entre 18 y 29 años indicaron cuáles son los principales factores que consideran importantes para aceptar un trabajo y por los cuales no lo hicieron en el último tiempo.Más de la mitad aseguraron que la razón por la que no los contratan es por la falta de experiencia (58%), seguida del conocimiento de inglés o algún otro idioma (17%)."Hace muchos años que trabajamos junto a Junior Achievement en Argentina, en la región y en el mundo, para potenciar la empleabilidad de los jóvenes. Esta investigación demuestra que la articulación entre las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, el sistema educativo y el gobierno es fundamental para achicar la brecha y orientar la capacitación de los jóvenes hacia las necesidades del mercado laboral", afirmó Gustavo Aguilera, director de la compañía.El informe revela que los factores considerados más importantes por los jóvenes para aceptar un trabajo son un buen sueldo, crecimiento profesional y un contrato formal.Con respecto a las razones por las cuales rechazaron un trabajo, señalaron los bajos salarios, seguido de la informalidad, la falta de beneficios adicionales al salario (comedor, estacionamiento, transporte) y la falta de flexibilidad horaria.En cuanto al perfil de los encuestados, aquellos que tienen mayor dificultad para encontrar trabajo son licenciados (84%), seguidos de aquellos que cuentan con un título de bachillerato (81%) y quienes realizaron una carrera técnica (80%).Además, el 29% demora de 3 a 6 meses en su búsqueda laboral, el 25% menos de 3 meses y el 16% entre 6 y 12 meses, como así también los que demoran más de 1 año (16%).