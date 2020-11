La santafesina Bielsa se fue del gabinete nacional

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente Alberto Fernández recibió ayer la renuncia de María Eugenia Bielsa como ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, y decidió reemplazarla con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, un hombre cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Luego de varios días de rumores que anunciaban su salida, la dimisión llegó este miércoles y fuentes de Casa Rosada afirmaron a NA que se debió a "fallas en el mecanismo de implementación de los planes del Gobierno en materia habitacional".

En los pasillos de Casa Rosada vieron "con buenos ojos" la designación de Ferraresi en el Ministerio de Vivienda, y afirmaron que la gestión de Bielsa "ya era insostenible".

"Era insostenible porque hay mucho dinero para ejecutar y no había nombrado secretarios. Era un Ministerio sin funcionarios, ella sola estaba designada", graficaron altas fuentes del Ejecutivo.

Según supo NA, Ferraresi tuvo "reuniones previas" con el entorno presidencial, en las que le plantearon la posibilidad de reemplazar a Bielsa. Se espera que este jueves al mediodía el intendente, quien tomará licencia en Avellaneda, pase por Casa Rosada para reunirse con Fernández.

"Hay un reconocimiento a la gestión de Ferraresi a nivel habitacional en Avellaneda, que fue muy buena. Hay una alquimia entre su lealtad a (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) y su muy buena relación con Alberto", subrayaron las fuentes consultadas por esta agencia.

En esa línea, describieron que "de parte de los intendentes está bien visto el hecho de que sea uno de ellos, por lo que no generaría ningún rechazo (en los jefes comunales) su designación".

Para quienes tienen oficina en Balcarce 50, "no se descarta" que se produzcan otros cambios en el Gabinete nacional en el corto plazo, y precisaron: "Lo esperable es que los cambios no se hagan por presión sino por decisión de Alberto, que es el que tiene el poder político".

La renuncia se dio, de hecho, 16 días después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner afirmara en una carta pública que había "funcionarios y funcionarias que no funcionan" en el Gabinete nacional.