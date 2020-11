"Tenemos las condiciones para hacer un gran partido" Deportes 11 de noviembre de 2020 Redacción Por BERIZZO, DT DE PARAGUAY

FOTO ARCHIVO TOTO BERIZZO. / El argentino, DT de los paraguayos, se refirió al partido de este jueves en la Bombonera.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El entrenador de la Selección de Paraguay, Eduardo Berizzo, afirmó ayer que su equipo tiene "las condiciones para hacer un gran partido" ante "jugadores de jerarquía", en la previa del duelo ante la Argentina de este jueves, a las 21:00, en el estadio "La Bombonera".

En conferencia de prensa, Berizzo comparó el choque frente a la albiceleste con los dos cotejos que ya disputó su seleccionado en las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, con un empate y un triunfo.

"Pueden suceder cosas similares, fundamentalmente cómo achicamos espacios en defensa, cómo nos ayudamos por cercanía y luego cómo atacamos, haciendo la salvedad que ningún partido es el mismo, los futbolistas son otros, pero a nivel táctico o estratégico pueden servirnos de valor", sostuvo el DT.

Y agregó: "Lamentablemente hemos sufrido algunas bajas, a las cuales les mandamos mucha fuerza desde nuestra parte, que se rehabiliten pronto y saber que la selección los apoya desde acá".

"Junior Alonso es una alternativa que puede suplir la baja de Blas Riveros, no creo que le quite demasiada injerencia en el uso de la pelota, pero de acuerdo a continuar con nuestras líneas, nuestros centrales son capaces de entregar la pelota con mucha claridad", siguió.

En ese sentido, señaló: "Imaginamos tener un mediocampo dinámico para superar la presión de Argentina, eso dependerá del buen pase y de la movilidad de todo el mundo, no debería recaer solo en un futbolista".

"Para ganar un partido debemos ser valientes en el uso de la pelota, atacar con profundidad y defendernos muy bien, hacer daño en la pelota detenida. Toda victoria sirve de estímulo para ir a buscar otro triunfo, así es que lo tomaremos como un estímulo para poder ganar el juego", dijo el "Toto" Berizzo.

Por último, consideró: "Creo que tenemos las condiciones para hacer un gran partido, de enfrentarnos con jugadores de jerarquía y sacar un buen resultado, tenemos la capacidad de enfrentarnos ante cualquier rival en estas Eliminatorias, confiamos plenamente que podemos hacer un buen juego".

Paraguay, que tiene cuatro puntos en la tabla de posiciones al igual que Colombia, visitará a la Argentina (6) el jueves y recibirá a Bolivia (0) en Asunción el martes.