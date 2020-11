Lautaro sigue con molestias y es duda para este jueves Deportes 11 de noviembre de 2020 Redacción Por El delantero titular de la Selección Argentina no está en condiciones, luego de lo ocurrido ante Atalante, y peligra su presencia en el encuentro ante Paraguay. Trabajó diferenciado. Los testeos de covid-19: todos negativos.

FOTO WEB LAUTARO MARTÍNEZ. / El delantero del Inter es duda para este jueves.

Pasó el segundo entrenamiento de la Selección Argentina en vistas al encuentro contra Paraguay, correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, y Lautaro Martínez sigue siendo uno de los dolores de cabeza que tiene Lionel Scaloni.

El delantero de Inter todavía está con molestias en su isquiotibial derecho -la zona en la que tuvo hielo tras el encuentro con Atalanta por la Serie A-, por lo que se entrenó diferenciado. Incluso si no está al 100 por ciento, el entrenador no tiene pensado arriesgarlo y se la jugaría a tratar de que esté el próximo martes ante Perú.

Más allá de eso, la actividad en el predio de Ezeiza comenzó con movimientos recreativos para entrar en calor. Luego hicieron un trabajo táctico durante 30 minutos, aunque vale aclarar que Scaloni no paró un equipo.

Otros que se entrenaron diferenciado y tienen problemas desde lo físico son Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Roberto Pereyra. El lateral del Ajax es de los que está más complicados, al igual que Martínez, por una molestia muscular.

Dentro de las buenas noticias resalta la presencia de Lionel Messi por segunda vez consecutiva dentro del entrenamiento con el resto de los jugadores y lentamente van desapareciendo los fantasmas de una posible ausencia frente a Paraguay, aunque habrá que esperar.

Hay que recordar que la Pulga viene de ser suplente el último fin de semana con Barcelona en un partido de la Liga de España, algo que no sucede habitualmente. El capitán arrastra un problema en el tobillo, aunque de todas maneras pudo jugar con normalidad cuando ingresó ante Betis e, incluso, convirtió por duplicado.

Por último, este miércoles por la tarde llegará Lucas Martínez Quarta. El defensor viajó desde Italia a París y de ahí a Buenos Aires, con escala previa en San Pablo. Sus posibilidades para ser titular ante Paraguay dependerán de cómo llegue.

El entrenamiento de hoy será en el turno vespertino. Previamente, Lionel Scaloni hará una conferencia de prensa vía Zoom a las 15.