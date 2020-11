Gimnasia LP: presentó la renuncia Deportes 11 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gabriel Pellegrino, anunció ayer su renuncia durante una reunión virtual que mantuvo con sus pares de comisión directiva.

"Renuncio y esto no tiene vuelta atrás", fueron las palabras del mandatario en diálogo con el resto de los directivos, según indicaron desde la comisión directiva "tripera"...

El motivo del paso al costado de Pellegrino todavía no quedó claro aunque no se descartó que el tema de Diego Maradona, internado actualmente, puede ser una de las causas, al igual que la labor en las Divisiones Inferiores del "Lobo" platense.

La noticia cayó como una bomba en el seno dirigencial y en el plantel que ahora dirige Sebastián Méndez. De hecho, Pellegrino ganó las elecciones en diciembre pasado y tiene mandato hasta 2022 pero hará efectiva su salida en las próximas horas.

Sin embargo, no se descartan que otros directivos sigan los pasos del ahora expresidente.

Gimnasia sumó cuatro puntos sobre seis en juego en el inicio de la Copa de la Liga Profesional, en medio de la conmovedora noticia por la intervención quirúrgica de hace una semana que recibió Maradona, quien padeció un hematoma subdural.



LA SALUD DE DIEGO

Leopoldo Luque, médico personal de Diego Maradona, salió a dar un parte sobre la evolución del Diez desde la Clínica Olivos y dio una buena noticia con respecto a la rápida recuperación, la cual estaría llegando a su fin, al menos desde la institución sanitaria. Luque, ante los periodistas allí presentes, sostuvo: "El alta de Diego es inminente. No tengo el día, pero hoy no se va, aunque será pronto". A su vez, añadió: "Está evolucionando favorablemente con respecto a la cirugía y al cuadro de abstinencia".