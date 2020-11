Se retira Fernando Gago Deportes 11 de noviembre de 2020 Redacción Por VÉLEZ

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El mediocampista Fernando Gago decidió ayer retirarse del fútbol luego de haber vuelto a vestir la camiseta de Vélez en la Copa de la Liga Profesional, según confirmó el manager del club, Pablo Caballero.

"Es algo duro y difícil de aceptar, sabemos el nivel de exigencia y lo que transmite Gago. Es una pérdida muy grande su retiro, él hizo un gran esfuerzo en recuperarse y demostró su entrega. Perdimos un jugador muy importante", expresó Caballero en declaraciones radiales después de que trascendiera la noticia, que el propio futbolista anunciaría en las próximas horas.

Sin embargo, el ex arquero señaló: "Es una decisión tomada, pero estaría bueno que nos acompañe en el día a día sin competir.

Lo vamos a invitar como lo hicimos en su momento para que nos acompañe hasta diciembre".

"Fernando nos dio muchísimo más de lo que imaginábamos.

Cuando la pelota pasaba por él, el ruido era diferente", concluyó el manager del "Fortín".

De esta manera, Gago dejará el fútbol profesional a los 34 años, pese a haber vuelto a jugar en el equipo de Liniers en el inicio del nuevo certamen luego de la pandemia de coronavirus.

El ex jugador de Boca, surgido de las Divisiones Inferiores del "Xeneize", sufrió cinco lesiones graves en los últimos cinco años, que incluyen dos roturas de ligamentos y dos del tendón de Aquiles.

"Creo que el día de mañana se me va a recordar por volver a jugar después de cinco lesiones. Yo creo que eso, sin querer, es algo que me va a quedar a mí guardado, y una sensación linda de haber sobrepasado situaciones donde era muy difícil salir, de volver a jugar al fútbol y de volver a estar bien", había declarado Gago dos semanas atrás.

Además de Vélez y Boca, el volante central tuvo pasos por Real Madrid y Valencia, en España, y por la Roma en Italia.