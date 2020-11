SOEM: a paso firme cristalizando proyectos Región 11 de noviembre de 2020 Redacción Por En una entrevista Adrián Bertolini, titular del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales ofreció detalles de las obras encaradas en el seno de la organización gremial y se mostró satisfecho señalando que construyen para el futuro.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la presente semana hemos entrevistado a Adrián Bertolini, secretario General del Sindicado de Obreros y Empleados Municipales -SOEM-, diálogo que nos llevó a conocer pormenores de las ambiciosas obras encaradas en el seno de la organización gremial, ya sea en la sede como también en el campo de Deportes, todas con el objetivo de favorecer , en distintos aspectos, a los afiliados y su núcleo familiar.

Seguidamente reproducimos las respuestas ofrecidas por el dirigente sindical.



SEDE GREMIAL

En este aspecto fue categórico al afirmar que "en la sede gremial fue encarada una obra de grandes características.

"Sin dudas que esta obra, la de la nueva Sede Gremial ha sido pensada en su estructura como para el SOEM del futuro.

"Es un ambicioso proyecto que con mucho esfuerzo estamos llevando a cabo y se encuentra muy avanzado, estimamos que podremos concluir los trabajados a finales de 2021 o comienzos de 2022.

"La nueva sede está ejecutándose en el mismo lugar de siempre, contará con dos plantas: dos consultorios, odontología, enfermería, obra social, un auditorio, local comercial donde tenemos pensado encarar un proyecto relacionado a salud, además en la planta alta contará con las oficinas sindicales, sala de reuniones, comedor, etc. Por otro lado el nuevo edificio contará con dos habitaciones para que puedan alojarse los afiliados de la zona que asistan por situaciones de salud a la ciudad. También contará ,sobre calle Illia, con el local de la Mutual Sindical que en breve habilitaremos, este es el otro gran proyecto en el cual estamos trabajando y sin dudas en un futuro a corto plazo servirá para dar gran cantidad de servicios y beneficios en favor de los trabajadores y su familia".



Mutual Sindical

"Con relación a la Mutual Sindical, la misma ya cuenta con la habilitación correspondiente del INAES, la Provincia como así también del Municipio, con lo cual solo resta su puesta en marcha que lamentablemente se vio demorada por la actual situación de Pandemia, pero que en breve podremos hacer y obviamente cuando concluyamos con el nuevo edificio contará con su propio espacio, comodidades, etc. Este proyecto comenzó a cristalizarse hace aproximadamente 4 años cuando decidimos constituirnos como Mutual, pero en realidad ya hacía bastante tiempo que habíamos conformado la Caja de Ayuda Mutua, un fondo interno solidario con el cual brindamos numerosos servicios y beneficios a través de reintegros en todo lo relacionado a salud (óptica, prótesis odontológicas, plantillas, ortodoncia, pasajes por viajes de enfermedad, cirugía, entre otros) subsidios por nacimiento, casamiento telefonía celular, turismo social, etc, sin dudas que nuestro objetivo primordial no es el de la ayuda económica como habitualmente sucede con las demás mutuales, en nuestro caso, lo esencial será el de trabajar en todo lo relacionado a la salud, la educación y la recreación, que con el tiempo, obviamente también brindaremos ayuda económica, queremos trabajar también en el tema vivienda, anualmente realizamos la colonia de vacaciones para hijos de afiliados en el mes de julio, como así también durante el mes de enero asistiendo una gran cantidad de chicos.



Proyecto muy avanzado

Más adelante enfatizó que "otro proyecto muy avanzado en el cual estamos trabajando, es en el de Jardín Materno, Biblioteca, Sala de Estudios e Informática que en 180 días estaremos concluyendo con el edificio. Este ambicioso proyecto contará con 2 salas de 30 chicos de 0 a 3 años, además tenemos previsto en el espacio de Biblioteca, Sala de Estudio e Informática brindar asistencia escolar a los hijos de afiliados durante todo el año. Sin dudas que este proyecto reafirma nuestro compromiso no tan solo desde el punto de vista sindical, sino el de generar políticas inclusivas y dirigidas a toda la familia del trabajador. Nuestra visión sindical, es diferente, consideramos que trabajar desde lo social, lo cultural, lo educativo, la salud es parte de la función y como decimos siempre, lo consideramos un “sindicalismo diferente, de cara a la gente, con un profundo sentido social”.



Paseo del Cincuentenario

Este año la entidad gremial cumple su cincuentenario y para testimoniar este hecho fue encarada una ambiciosa obra arquitectónica, sobre la cual Bertolini señaló "la estamos llevando a cabo en el ingreso de nuestro Campo de Deportes y Recreación te puedo comentar que el mismo será un espacio en el cual recordaremos la historia de nuestra organización, como así también será un nuevo lugar en dónde se podrán realizar distintos eventos sociales y culturales no tan solo del trabajador, sino la comunidad en general.

"2020 es el año de nuestro Cincuentenario, lamentablemente por toda esta situación no hemos podido llevar a cabo todas las actividades previstas, pero sin dudas que lo haremos a lo largo de 2021, comenzando a fines de este diciembre con la habilitación de este Paseo del Cincuentenario.



Festejos centrales

Para el pasado domingo esta planificado un gran festejo, que no pudo concretarse, al respecto Bertolini puntualizó "sin dudas que los festejos centrales que habíamos organizado para el 7/11 no los hemos podido realizar, pero sin dudas lo vamos a llevar a cabo porque toda la familia municipal se lo merece por el apoyo constante que venimos recibiendo desde el primer día de nuestra gestión sindical".



Corolario

Finalmente Adrián Bertolini reflexionó "nuestra organización es pequeña, pero sin dudas que en los próximos años merced a una administración ordenada podremos cristalizar estos proyectos y otros que tenemos previsto los cuales daremos a conocer en breve pero sin dudas que contribuirán al crecimiento de nuestra querida ciudad de Sunchales".