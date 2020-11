Encuentro virtual de Elegí Digital Información General 11 de noviembre de 2020 Redacción Por Elegí Digital es una iniciativa conjunta de la Municipalidad con el Consejo Universitario de Rafaela (CUR) y la Cámara de Desarrollo Informático de nuestra ciudad (CEDI), que busca promover la oferta de formación vinculada al mundo digital.

En una videoconferencia encabezada por la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, y el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, se difundieron las carreras y oportunidades que el mundo laboral ofrece en este campo de conocimiento ante un grupo de estudiantes y docentes de instituciones que tienen modalidades vinculadas al mundo de la informática.

Como bien explicó Andereggen: “Queremos promover la formación en carreras que tienen que ver con lo digital, porque entendemos la necesidad de desarrollo de esa área que hay en la ciudad, la nación y el mundo. A través de un relevamiento realizo por el ICEDeL, pudimos ver que, aunque hay un crecimiento año a año en la elección de este tipo de carreras, sigue sin tener el impacto que por ahí esperamos y no alcanza a cubrir la demanda del sector”.

“Con esta iniciativa, esperamos que sea mayor la elección de este tipo de carreras que tienen tanto para brindar a la ciudad y también para ofrecer al desarrollo personal y profesional de las y los jóvenes que las elijan”, agregó.

Por su parte, Peiretti coincidió en la importancia de los estudios locales para el desarrollo de políticas, en este caso vinculadas y articuladas con los sectores educativos y productivos. “El año pasado decidimos poner en marcha este programa, encontrando socios estratégicos en la CEDI y en la Secretaría de Educación. Rápidamente nos metimos adentro de las aulas de escuelas que tienen terminalidades vinculadas a la informática y relevamos la oferta universitaria. Fuimos con los empresarios del sector y les contamos a los jóvenes la importancia y las ventajas que tienen estudiar estas carreras”. Este año, agregó, “vimos que las carreras vinculadas a TICs son las más elegidas. Queremos redoblar los esfuerzos y seguir por este camino”.

Asimismo, haciendo hincapié en el contexto actual, el funcionario destacó: “La pandemia ha acelerado los procesos de digitalización en nuestras empresas. Había un grupo que estaba preparado para afrontar el desafío y muchas empresas, que no. Esto nos pone en un desafío grande, porque no sólo necesitamos empresas del sector del Software, sino que además estén en contacto con las empresas tradicionales, digitalizando sus procesos. Y para eso, necesitamos mayor cantidad de jóvenes que elijan estas carreras y se inserten en esas empresas”.

Respecto a las características del sector productivo, el Secretario de Producción, Empleo e Innovación mencionó que “en el Censo específico para el sector del software, que realiza el ICEDeL, se puede ver cómo en un contexto de estancamiento en materia de empleo como el que vivimos, la evolución del empleo en este sector se sostiene. De hecho, viene creciendo en cada uno de los censos. También se observa que hay un tejido Pyme mayoritario, característico de todo sector productivo local, y un predominio del género masculino. Creemos que se pueden generar opciones para torcer ese sesgo, sobre todo porque es una muy buena alternativa de inserción laboral, especialmente para las mujeres”.

Tras resaltar que 9 de cada 10 empresas “han planteado que tienen dificultades para incorporar personal con el perfil profesional que necesitan”, le dio la palabra a dos empresarios del sector, Martín Marlatto, y Leandro Baggini, CEO’s de MABA, COSMO industries y ARHIA Tecnologies, respectivamente.

Baggini contó que COSMO y ARHIA son empresas que se dedican al desarrollo de videojuegos, realidad aumentada e inteligencia artificial. Además, mencionó alguno de sus proyectos y, específicamente, los perfiles profesionales que se necesitan. Marlatto, por su parte, contó la modalidad de trabajo de la empresa de desarrollo de software que lidera y destacó algunos de los beneficios de elegir este rubro profesional, como el hecho de que habilita una experiencia multicultural, se caracteriza por un trabajo 100% remoto, con un día a día entretenido, lleno de desafíos y, cuyo salario, en promedio representa casi el doble del de cualquier otro sector económico. Ambos coincidieron en que “la necesidad y demanda de servicios de software es muy grande”.

A continuación, representantes de UCSE, ISP N2 “Joaquín V. González”, UTN, ITEC y UNRaf expusieron su oferta educativa dentro del sector, que se destacaron por la variedad y la especificidad. Quienes deseen indagar en esta oferta, pueden consultar el buscador de carreras por ejes temáticos, disponible en el siguiente link: t.ly/Hiit

Sobre el final, el coordinador de la Oficina de Empleo, Juan Ignacio Ruggia compartió un nuevo proyecto de formación gestionado con el Gobierno de Santa Fe e impartido de manera conjunta con UNRaf e ITEC. Se trata de cuatro cursos introductorios en el área informática y programación, que se darán a conocer en breve a través de los canales de comunicación del Área.