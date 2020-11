"Hemos trabajado para hacer bajar la curva de contagios"

La jefa de Gabinete del Municipio, Amalia Galantti, habló del actual panorama sanitario en la ciudad que permitió tomar la decisión de extender el horario de algunas actividades. “Hemos trabajado mucho para poder hacer descender la curva de contagios, de ocupación de camas, y poder darle un respiro al sistema sanitario. Eso viene de la mano de esta posibilidad de extender los horarios y las modalidades de atención en distintas actividades y es el equilibrio que siempre tratamos de buscar entre la salud y la economía, porque entendemos la importancia de las dos miradas y como Estado tenemos esa responsabilidad de trabajar atendiendo a todas las necesidades”, expresó la funcionaria.

“El momento nos indicaba hace un mes que teníamos que estar prestándole mucha atención a la salud, a los sanitario al estado del hospital, de los médicos, enfermeros, a todo el personal que está trabajando ahí porque estábamos muy atentos también a las proyecciones que nos hacía el equipo de Conicet y la verdad, no le erraron en nada, es impresionante lo que han acertado. Hoy estamos todos más optimistas”, indicó Galantti.

Acerca de lo que se proyecta para las próximas semanas Galantti subrayó que “hoy más que nunca es clave el compromiso ciudadano y el compromiso individual con los cuidados, con el uso del barbijo o tapaboca, con respetar las distancias, la higiene de manos. Nosotros sabemos que hay momentos en los que queremos relajarnos, que quisiéramos disfrutar sin tener que estar pendientes de todas estas cosas pero ahí es donde se nos mete el virus, nosotros tenemos ese enemigo por delante y tenemos también esta posibilidad que nos dan estos números actuales, que son producto de las medidas que se tomaron hace un mes y hace 15 días; incluso algunas que se han tomado en septiembre con el acatamiento por parte de los comerciantes y del respeto a estas medidas por parte de la ciudadanía en su gran mayoría. No tenemos nunca que olvidarnos de esto porque el problema no pasó, logramos bajar un poco los casos pero lejos estamos de solucionarlo. Esto sigue siendo una pandemia y sigue causando estragos en todos lados, de hecho vemos lo que está sucediendo en Europa con una segunda ola de contagios y con un sistema de salud que vuelve a colapsar”.

La Jefa de Gabinete manifestó de manera insistente que “tenemos que cuidar todo esto que logramos y ser prudentes; seguir respetando mucho estas medidas que están ni más ni menos que cuidando nuestra vida y también la economía, porque sabemos que esto que hoy podemos habilitar es algo que siempre está atado y ligado a la situación sanitaria”.



SIGUEN PROHIBIDAS LAS

REUNIONES FAMILIARES

Galantti hizo foco en el tema de los encuentros sociales y afectivos en domicilios particulares y dijo que “sabemos que en el ámbito privado los protocolos se olvidan y hay mucho más relajamiento, por eso tenemos que seguir haciendo hincapié en este sentido y entiendo también que por esto el gobierno continúa sin autorizar los encuentros sociales en ámbitos privados. Si se pueden llevar a cabo en los bares, restaurantes en lugares donde el protocolo se aplica”.

“Todos estamos pensando en las fiestas de fin de año, en la celebración de la Navidad, o en las despedidas de año con la familia, con los amigos; pensando también en el verano y las actividades que podamos organizar y que ya estamos planificando para poder hacer en los meses de verano en donde mucha gente a lo mejor pensaba irse de vacaciones algún lado y no lo va a poder hacer por temor o por la situación económica”, precisó.