La Expo Rural comienza hoy su nueva edición, pero esta vez de modo virtual Locales 11 de noviembre de 2020 Redacción Por Se concretó ayer por la tarde en las instalaciones que la institución tiene en Avenida Brasil el lanzamiento de la "versión en línea" de la muestra. Se dio a conocer el programa de actividades que se desarrollará desde hoy y hasta el viernes de manera virtual.

FOTO J.BARRERA LANZAMIENTO. Pedro Rostagno, Norma Bessone, María del Carmen Rufino y Leonardo Alassia al presentar el programa de actividades de la muestra.

En un hecho inédito, la Expo Rural de Rafaela y la Región pondrá hoy en marcha su edición 113° hoy con un formato "en línea", ante la imposibilidad de efectuar la tradicional muestra agropecuaria, industrial y comercial en su sede de avenida Brasil a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid. En el sitio www.ruralrafaela.com.ar se podrá asistir en forma gratuita a conferencias sobre diversas temáticas, una subasta de terneras y vaquillonas y también visitar los stands de las empresas que participan como sponsors.

La presidente de la entidad, Norma Bessone, encabezó ayer una conferencia de prensa para presentar formalmente la muestra virtual, acompañada por el vicepresidente Leonardo Alassia, Pedro Rostagno miembro de comisión directiva y la secretaria, María del Carmen Rufino.

Al referirse a este innovador formato, Bessone dijo que “hubo una edición en la que no hubo animales por ejemplo por problemas de aftosa pero con esta característica nunca se vio en los 112 años anteriores, y nosotros no podíamos imaginarnos estar ausentes en este año, cuando además celebramos tantas fechas importantes, como los son los 100 años del concurso lechero”.

“Tanta historia transcurrida, tantos años de una muestra ininterrumpida es lo que ha hecho que por todos los medios intentaramos de alguna forma estar presentes; con muchos miedos, con muchos tropiezos, con mucha incertidumbre porque todo es nuevo. Estamos muy contentos con todo el equipo de trabajo, cada uno abocado a diversas tareas, con mucha responsabilidad para compartir con toda la sociedad a la que invitamos a que entren a la página (www.ruralrafaela.com.ar/exporural) y puedan ingresar a los diferentes sitios”, explicó Bessone.

Finalmente, Bessone manifestó con un tono emotivo: “como dijo recién Pedro (por Rostagno) los portones de la Sociedad Rural se han reemplazado por lo tecnológico y los micrositios de cada empresa serían los stand. Además tenemos los espacios de charlas, donde no se requiere inscripción y son gratuitas”.



MUCHAS ACTIVIDADES

Las actividades propuestas para esta muestra virtual de la Sociedad Rural de Rafaela y la Región son variadas y destinadas a los diferentes públicos.

El programa arranca este miércoles a las 8.30 con la charla de lechería, a cargo del médico veterinario Abel Zenklusen quien actualmente ocupa el cargo de Secretario de Lechería del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Santa Fe. Posteriormente habrá otra charla a cargo del Dr. Miguel Taverna, de INTA Rafaela, quien disertará sobre la situación y desafíos de los sistemas lecheros santafesinos.

“La provincia de Santa Fe con mirada a la producción ovina y caprina. Metas y desafíos. Producción en escala. Valor agregado", será la charla que llevará cabo esta tardecita desde las 19:30, a cargo del Méd. Vet. Sergio Taffarel. Y la última charla de este día será “Cómo comercializamos nuestra leche II”, que tendrá como disertantes al Ing. Ag. Eduardo Garía Maritano y al Prof. Marcelo Dándolo, bajo la coordinación de la Comisión de Lechería de Carsfe.

En tanto, este jueves la actividad comenzará a las 14:30 hs. con la conferencia dirigida a “quienes quieren iniciar su primera huerta…” que ofrecerá la Ing. Agr. Evelyn Knuttzen, continuará a las 18:00 con “Nuevos desafíos para la cadena de ganados y carnes”, a cargo de la Lic. Eugenia Ana Brusca, del Área de Promoción Interna IPCVA aunque también es economista y productora ganadera. El cierre de la jornada girará en torno a la disertación sobre “Cómo es producir en Argentina comparado a otros países”, que brindará José Alvarez, conocido como Bumper Crop, un productor agropecuario con 25 años de trayectoria que en poco tiempo se convirtió en uno de los principales influencers del sector.

También tendrá lugar un desayuno virtual -el viernes a las 8:30- en el que se hará un repaso del trabajo durante el año respecto a fitosanitarios y en donde se conectarán con una referente del tema, la Dra Elena Anselmetti de la Dirección de Ambiente, Energía y Territorio de Piemonte, Italia, que se abocará a contar cómo ellos trabajan en la aplicación de este tipo de productos. Y desde las 14, con la consignación de la Cooperativa Guillermo Lehmann, se llevará a cabo la subasta destinada a terneras y vaquillonas Holando Argentino vacías y aptas para reproducción, preñadas adelantadas y paridas; toros Holando Argentino de las tradicionales cabañas de la zona.

El cierre de esta edición 113°se realizará el viernes a las 19:30 hs. con un acto institucional en el que la presidente Norma Bessone fijará posición institucional sobre los temas de actualidad, como sucedía años anteriores los domingos en el acto inaugural.