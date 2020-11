Soja: alcanzó el precio más alto en cuatro años Nacionales 11 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El valor de la posición noviembre de la soja en el Mercado de Chicago trepó ayer 12,8 dólares y se ubicó en u$s 418,3 la tonelada, el precio más alto desde el 1 de julio de 2016.

Esto ocurre tras el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que advirtió sobre una fuerte reducción de los stocks de maíz y soja inesperada por los mercados.

El USDA, por otra parte, pronosticó una caída de la cosecha estadounidense de la oleaginosa a 113,50 millones de toneladas, unas dos millones de toneladas menos que las previstas inicialmente.

Desde el último informe del USDA de octubre, el incremento de la cotización del poroto de soja fue de un 7%.​

El lunes también el cultivo había tenido una importante alza luego de las noticias sobre el avance en el desarrollo de nuevas vacunas contra el coronavirus, lo que aceleraría la reactivación de Estados Unidos.

En este contexto, el aceite de soja subió u$s 1,8 por tonelada para la posición diciembre, hasta llegar a u$s 783,9.

La suba del precio de la oleaginosa influyó en las negociaciones locales: en el Mercado de Futuros Matba Rofex la cotización del cultivo se elevó 3% para llegar a los 298,5 dólares por tonelada para la posición mayo 2021.

En el mercado disponible, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se abonaron 26.600 pesos por tonelada, 1% más que en el inicio de la semana.​

Mientras tanto ya se han sembrado con la soja de la campaña 2020-2021 más de 700.000 hectáreas en el país, según informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La Bolsa de Rosario atribuyó también el disparo de la soja en Chicago a "las condiciones climáticas adversas para la oleaginosa en Brasil".

En ese país, uno de los principales productores mundiales de granos, la cosecha de soja llegaría a 133 millones de toneladas en la actual temporada.