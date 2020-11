El dólar blue operó ayer $149 Nacionales 11 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El dólar blue operó ayer a $149 y se achicó la brecha con el precio de la divisa para ahorro, que volvió a subir y se consolidó sobre los $140.

La divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, fue ofrecida a $78,941 para la punta compradora y a $85,030 para la vendedora.

Con esos valores, sumados el recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" quedó en $140,29.

En el mercado paralelo, el billete perdió $2 frente al inicio de semana. A su vez, acumuló un descenso de $46 desde el récord anotado el 23 de octubre pasado, cuando alcanzó los $195 en medio de una fuerte tensión cambiaria, que el Ministerio de Economía logró calmar mediante mayores opciones de inversiones y señales de menor emisión de cara a fin de año.

El dólar mayorista sumó ayer ocho centavos, hasta los $79,43, por lo que la brecha con el blue se achicó a 87,5 por ciento.

Según estimaciones del mercado, el Banco Central finalizó la jornada con un saldo negativo diario de u$s 25 millones en su intervención.

El día anterior, el Banco Central había logrado un saldo positivo de u$s 113 millones, aunque las reservas continuaron con tendencia negativa.

Operadores destacaron que hubo un bajo nivel de negocios concretados en una plaza cambiaria en la que la autoridad monetaria tuvo que abastecer la demanda.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de solo u$s 136,087 millones, el menor nivel desde principios de septiembre último.

Así sucedió a pesar de que este miércoles habrá feriado en los Estados Unidos, lo que usualmente suele promover anticipación de operaciones.

El dólar blue también se acercó al nivel del contado con liquidación, que se ubicó en $148,64.

En tanto, el dólar bolsa o MEP, cotizó durante la jornada a $142,67.