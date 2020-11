CGT preocupada por el fin del IFE y el ATP Nacionales 11 de noviembre de 2020 Redacción Por La central obrera expresó su preocupación por las restricciones presupuestarias sobre el IFE y el ATP.

FOTO ARCHIVO HECTOR DAER. Secretario general de la CGT.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El Consejo Directivo de la CGT, presidido por su secretario general Héctor Daer, se reunió ayer y expresó su "preocupación" por las "restricciones presupuestarias" sobre el IFE y el ATP, así como frente a la nueva reforma previsional, y advirtió que "el esfuerzo" de los últimos meses "no puede ni debe ser dilapidado".

Los popes de la central gremial emitieron un comunicado con las conclusiones del encuentro que se celebró en la sede de la calle Azopardo 802, en el que apuntaron contra los recientes anuncios del Gobierno en el marco del debate sobre el Presupuesto 2021 y la negociación con el FMI.

En este sentido, expresaron su "preocupación ante la difusión pública de medidas gubernamentales que exteriorizarían restricciones presupuestarias respecto de los planes sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales".

La CGT advirtió que "el esfuerzo" hecho por el Estado, los trabajadores, los empresarios y los jubilados "no puede ni debe ser dilapidado", al tiempo que subrayó: "Acordamos con empresarios medidas extraordinarias para sostener el ingreso de los trabajadores y garantizamos la paz social en los momentos más difíciles".

"Hoy, con la pandemia en curso, con la economía empezando a moverse, con muchos sectores de actividad todavía impedidos de funcionar, no es posible desarmar el andamiaje social y económico construido con tanto esfuerzo", señaló la Confederación General del Trabajo.

En la misma línea alertó que tampoco se puede "garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional".

Por último, la central obrera manifestó su vocación de diálogo para "transitar de forma equilibrada la etapa de transición a la nueva normalidad".