Ese mes enviarán el proyecto al Congreso Nacionales 11 de noviembre de 2020 Redacción Por LEGALIZACION DEL ABORTO

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, remarcó que el proyecto de legalización del aborto será enviado por el Gobierno este mes al Congreso, a la vez que indicó que la iniciativa tiene "fuertes chances" de ser aprobada.

Ibarra afirmó que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo va a permitir "desestresar el sistema de salud, ya que las malas prácticas de abortos clandestinos recaen en el ámbito de internaciones".

"Estamos más desestresados, el AMBA pasó a distanciamiento en vez de aislamiento, bajan un poco los casos. Hay una promesa de campaña que el Presidente quiere honrar y nos parece que para la salud pública es algo muy importante y para desestresar el sistema de salud", resaltó Ibarra ante una consulta de NA durante un encuentro con la prensa en Casa Rosada.

"Cada vez que se intentó discutir el aborto siempre fue si se divide o no la sociedad. La sociedad tiene opiniones distintas sobre este tema, y creo que lo que debemos hacer es saldarlas como se salda en democracia. Se discuten en el Parlamento con los representantes del pueblo, se debate y se vota", enfatizó.

En declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada, la funcionaria se refirió al malestar que podría generar dentro de la Iglesia el envío del proyecto: "Somos todos respetuosos. El Vaticano está en Italia, y en Italia hay aborto legal".

En ese sentido, afirmó que al Gobierno le parece "muy bien que la Iglesia tenga su doctrina y tengan sus valores; nosotros seríamos incapaces de intentar ingresar alguna decisión dentro de los ámbitos eclesiásticos".

"Creo que estamos en condiciones de que se apruebe", subrayó Ibarra, y resaltó: "El Presidente nos dio una indicación muy precisa: que no haya violencia y que se respeten las diferencias en el debate".

Remarcó, en tanto, que el proyecto de legalización del aborto que enviará el Gobierno este mes al Congreso "recoge los consensos sobre el tema".

"Los detalles del proyecto los va a anunciar el Presidente y su texto se conocerá al momento del envío al Congreso. No hay sorpresas en el proyecto de aborto, se recogen los consensos básicos sobre el tema", indicó.

A la vez, destacó el envío de una iniciativa paralela para acompañar a las madres durante los primeros mil días de vida de sus hijos.

"Las mujeres que decidan ser madres tienen que tener acompañamiento. No queremos que ninguna mujer piense en el aborto por imposibilidad de atender económicamente a un bebé que tiene deseos de tener", precisó.

"Queremos que las mujeres puedan elegir sus maternidades. La maternidad es algo hermoso y el Estado tiene que acompañar los tres primeros años", concluyó Ibarra.