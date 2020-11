Las opiniones de Gollan y Quirós Nacionales 11 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA DANIEL GOLLAN. Ministro de Salud bonaerense.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, manifestó que solo existe un "uno por ciento de delirantes" que no se quieren vacunar y remarcó que los medios "no deberían" difundir esas posturas.

"Hay una gran expectativa y el 99 por ciento de las personas se querrá aplicar la vacuna", enfatizó el funcionario bonaerense.

En medio del debate que se dio a partir del desarrollo de la vacuna rusa Sputnik V, el funcionario aseguró que "hay muchas" que están en la tercera etapa tras haberse conocido como la que está desarrollando Pfizer contra Covid-19, que tendría una eficacia del 90%.

En ese sentido, el funcionario afirmó: "Una vacuna aprobada es infinitamente menos peligrosa que tomarse un ibuprofeno o un paracetamol".



FERNAN QUIROS

Por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que la vacuna del coronavirus "no evitará la circulación del virus, porque no todo el mundo se vacunará".

Sin embargo, resaltó que ante un "potencial rebrote", quienes se apliquen la vacuna evitarán "daños graves" y hasta posibles "fallecimientos".

"Es alentador, que el primer corte de eficacia de la vacuna de Pfizer sea muy alto", señaló Quirós.

Resaltó la importancia de "aplicarla en primer término a los integrantes de los grupos de riesgo".

Al presentar el anteúltimo informe epidemiológico semanal del Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires, confirmó que a partir de ahora "solo se darán datos públicamente los martes y viernes a las 08:00 y ya no a diario, como viene sucediendo desde el inicio de la pandemia".