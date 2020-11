Vivian reemplaza a Barrichello en Río Cuarto Deportes 10 de noviembre de 2020 Redacción Por El piloto brasileño correrá la tradicional carrera de karting en Granja Viana por lo que no podrá correr en Río Cuarto, y Vivian lo hará en su lugar.

FOTO ARCHIVO TIENE REEMPLAZO. / Franco Vivian reemplazará a Rubens Barrichello para correr el próximo fin de semana en Córdoba.

Tras su triunfo en la segunda carrera de Buenos Aires, Rubens Barrichello quedó muy entusiasmado para continuar en el campeonato de Top Race, sin embargo ya tenía un compromiso asumido para competir en una tradicional competencia de karting de Brasil y no podrá estar presente este fin de semana, en Río Cuarto. En su lugar, el equipo Toyota Gazoo Racing Argentina confirmó la participación de Franco Vivian.

El piloto porteño debutará en la división mayor del Top Race. Vivian había corrido en el 2008 en el Top Race Junior, cuando aun no existía el Top Race Series y la divisional menor era la telonera inmediata al V6. En aquella temporada, ganó dos carreras y fue el mejor debutante al finalizar en el cuarto puesto del campeonato.

Barrichello será protagonista este sábado de la clásica carrera de karting, las "500 Millas de Granja Viana", competencia en la que participa cada año la mayoría de las figuras del automovilismo brasileño. De todas maneras, se espera que el ex F1 vuelva a conducir el Toyota Camry en la siguiente fecha del Top Race (¿en Concepción del Uruguay?). Si bien habrá que analizar fecha a fecha la disponibilidad del piloto brasileño, la intención tanto de TGR Argentina como del propio Rubinho es completar lo que quede del campeonato.

Por su parte, Franco Vivian también tiene confirmada su participación en los dos próximos fines de semana del Súper TC2000, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.