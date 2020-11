Tres Naciones: Los Pumas se preparan para su debut Deportes 10 de noviembre de 2020 Redacción Por El próximo sábado el seleccionado argentino, en donde se encuentra el rafaelino Mayco Vivas, enfrentará a Nueva Zelanda.

A tan solo días del debut ante Nueva Zelanda por el Personal Tri Nations, Los Pumas comenzaron su preparación para el sábado, en lo que será el retorno oficial tras más de un año sin competencia, producto de la pandemia del coronavirus. Durante la jornada de lunes, el plantel tuvo sesión de gimnasio por la mañana, y luego en el Leichhardt Oval, los dirigidos por Mario Ledesma realizaron ejercicios de claridad y con una intensidad baja, en la tarde soleada de Sídney.

Al igual que los días anteriores, Jerónimo de la Fuente, Emiliano Boffelli, Facundo Isa y Lucas Mensa entrenaron diferenciado, incorporándose en algunas instancias de juego con los forwards o con los backs. Para el martes, habrá un entrenamiento en campo de alta intensidad por la mañana, y ya después del almuerzo, será tiempo de pulir detalles para los duelos 1 vs. 1 y también destrezas individuales por puesto.

Rodrigo Bruni, Tercera Línea, explicó: "La clave de esta semana va a estar en nosotros, encontrarnos a nosotros mismos ahí adentro. Dejar todo por esta camiseta porque es lo que nos toca. Así que está en nosotros cómo nos preparamos esta semana".

"Estoy absorbiendo mucho de Pablo (Matera) y Marcos (Kremer), son excelentes jugadores y estoy tratando de adquirir cosas de ellos todo el tiempo porque tienen mucha experiencia. Agarrándome de ellos para poder estar lo mejor posible en cada fin de semana".

"Lo que más destaco de este grupo es no bajar nunca los brazos. Hace algunos meses estábamos entrenando y no sabíamos qué íbamos a jugar. Creo que eso es para destacar del equipo, que siempre está con mucha energía y poniéndonos donde más queremos, que es dentro de una cancha".