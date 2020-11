Malas noticias, se desgarró Salvio

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El delantero Eduardo Salvio sufrió un desgarro en la pierna derecha y se perdería el primer partido ante Inter de Porto Alegre, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Según los estudios que se le realizaron a Salvio, la molestia que sintió en el partido ante Newell's en Rosario terminó siendo un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha.

De esta manera el atacante no llegaría para el partido ante Inter, en Brasil, el próximo 25 de noviembre, en la ida de los octavos de final de la Libertadores.

Salvio ya había sido descartado por el entrenador Lionel Scaloni de la convocatoria de la Selección argentina de cara a los partidos de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Catar 2022.

Por su parte, Miguel Angel Russo perderá cinco jugadores para el partido con Talleres, el próximo domingo en la Bombonera, ya que Esteban Andrada fue convocado por la Selección argentina), Frank Fabra, Jorman Campuzano y Edwin Cardona (Colombia) y Salvio, por lesión.

No obstante, Boca aún no confirmó de manera oficial la lesión de Salvio, quien había sido reemplazado por Gonzalo Maroni en el triunfo frente a la "Lepra" por 2 a 0.