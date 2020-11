Desconcierto total en el fútbol del ascenso Deportes 10 de noviembre de 2020 Redacción Por Sin novedades de la Primera Nacional que a esta altura la fecha del 21 también estaría en duda; postergan el Federal A para diciembre y el Regional Amateur para enero.

FOTO PRENSA ATLÉTICO DE RAFAELA SOLO AMISTOSOS. Por ahora, Atlético, 9 de Julio y Ben Hur se deben conformar con las prácticas amistosas que puedan cruzarse.

¿Habrá fútbol de ascenso en lo que queda del 2020? A 12 días del arranque de la Primera Nacional, aún no se sabe cómo se va a jugar. La decisión final se sigue haciendo esperar. Todo se retrasa. Todo se patea para adelante. Luego de más de siete meses de parate, hay ansiedad por volver a jugar. Todos quieren tener claro el horizonte para organizarse y saber cómo afrontar lo que se venga.



Atlético de Rafaela comenzó ayer lo que sería su última semana de pretemporada, aguardando una definición en relación a un torneo que ahora, por versiones extraoficiales, parece que se jugará con el formato de los mundiales: serían 8 zonas de 4 equipos. Nada oficial.



Por lo pronto, lo que sí se confirmó en la jornada de ayer fue la postergación del Federal A y el Regional Amateur, donde participarán Ben Hur y 9 de Julio.



Del Federal se conoció que en esta semana se definiría el formato de disputa y la fecha de inicio, quedando supeditado el comienzo a lo que pase con la Primera Nacional. El Federal A, si la PN se mantiene para el 21/11, arrancaría el 5 de diciembre.



En lo referido al Regional Amateur, aún su formato no se conoce, y el comienzo sería para enero del próximo año. Si esto queda así, los elencos de nuestra ciudad no verán acción oficial en lo que resta del 2020.