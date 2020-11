El ciclo superó las 200 presentaciones Información General 10 de noviembre de 2020 Redacción Por La propuesta que ofrece el Ministerio de Cultura de Santa Fe para artistas de toda la provincia desde el inicio del aislamiento continuó entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre desde escenarios en las ciudades de Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto.

FOTO SCS// LA SEGUIMOS EN VIVO//Artistas de toda la provincia pasaron por el ciclo.

Comenzó el mes de noviembre, y La Seguimos En Vivo, que se lleva a cabo semana a semana bajo estrictos protocolos, sin público presencial, desde diversos lugares de la provincia, continúa ofreciendo espectáculos para chicos y grandes.

Entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre se disfrutaron shows desde el Teatro Español de la ciudad de Reconquista; Plataforma Lavardén de Rosario; el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, de la ciudad de Santa Fe y el Teatro Provincial Ideal de Venado Tuerto.

La propuesta, que puede ser vista semana a semana por el sistema de streaming, en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio, permite a los artistas usar un sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.



Reconquista

Noche de tributo al rock y a la Luna

El jueves 5 de noviembre, desde las 21, se pudo ver una doble presentación grabada en el Teatro Español de la ciudad de Reconquista por dos bandas locales: Chaka y Tonga Franco y Los Encubridores.

En primer lugar se presentó Chaka, grupo formado en 2017 por cuatro amigos unidos por una misma pasión, el gusto por las canciones de una de las agrupaciones más importantes del rock de los ’90: Nirvana.

Luciano Ferreri en guitarra y voz; Alan Derendinger en guitarra; Maximiliano Ríos en bajo y Ariel Monzón en batería y coros, ofrecieron una soberbia presentación de covers de la banda liderada por Kurt Cobain, que comenzó con el tema “Aneurysm” (que formó parte del disco Smells Like Teen Spirit, de 1991).

El concierto continuó con una seguidilla de temas que forman parte del álbum Nevermind, de 1991: “In Bloom”; “Come as you are”; “Even in his youth” y “Rape me”.

El final del show comenzó con “Frances Farmer Will Revenge on Rqta”, una versión del clásico de 1993, “Frances Farmer Will Have her Revenge on Seattle” (del disco In Utero, de 1993; “The man who sold the world” (compuesto por David Bowie, forma parte del álbum MTV Unglugged in New York, de 1994); “Stay away” (también de Nevermind) y “Tourette's” (del disco In Utero, 1993).

Luego fue el turno de Tonga Franco y Los Encubridores.

Tonga Franco es un músico y cantautor del norte santafesino, que luego de integrar varios proyectos de diversos estilos, en 2018 comienza una carrera como solista junto a la banda Los Encubridores.

El concierto se basó en “Luna Nueva”, primer capítulo de su álbum “Crónicas de la luna”, producido luego de un largo proceso de gestación que tiene como hilo conductor las distintas fases del astro.

Con composiciones propias, el primer capítulo de "Crónicas de la Luna", fue presentado por Tonga Franco en guitarra y voz; Fabricio Scarpín en teclado y coros; Mateo Zanuttin en bajo; Jonatan Picech en guitarra y Santiago Martínez en batería. Además, estuvo presente el escritor Pablo Pereyra.

La presentación comenzó con “El Canto del Viento” y siguió con “Cálido Frío”; “Agua Viva”; “Vamos que Venimos”; “Ciruelas”, para terminar con “Ojos Tibios”.



Venado Tuerto

Ritmos latinoamericanos desde el sur

El jueves 5, desde las 22, desde el Teatro ideal de la ciudad de Venado Tuerto, en el departamento General López, se vio la presentación grabada el 13 de agosto de Tipay Andino, una banda nacida en 2015 que ha transitado por diversos escenarios de distintas partes del mundo con música instrumental latinoamericana.

El grupo, que actualmente cuenta con un espacio propio: la peña El Reencuentro, está conformado por Sebastián Barenghi, Vanesa Díaz, Cristian Soria, Agustín Rosi, Rubén Videla y Darío Striglio.

El concierto comenzó con "Herederos del viento"; y siguió con "Killari"; "Paramunga"; "Camino de llamas" y "Romance de viento y quena".

La segunda parte comenzó con "Tiempo"; "La partida"; "Flor de un día"; "Soy de la Puna" y "Caminos en la niebla".



Santa Fe

Viernes de leyenda y ritmo tropical

El viernes 6 de noviembre, desde las 21, se ofreció un doble programa en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo de la ciudad de Santa Fe. En primer lugar tocó La Naranja de Santa Fe y luego fue el turno de Morena’s Son.

El grupo La Naranja de Santa Fe fue creado en el año 1984 por los músicos Luis “Pollo” Sáez y Ricardo Rojas Molinas. Consideradas como una de las bandas legendarias de la capital provincial, fusionan géneros como rock, pop y reggae, con diferentes géneros latinos.

Tienen editados varios trabajos grabados en forma independiente y dos a nivel nacional: «Y ya lo vé» (1995, Barca Discos) y «¿A Dónde Vamos?» (2008, Utopía Producciones).

La presentación, que fue grabada el 27 de octubre, fue en formato semi acústico por los músicos Eduardo Goyri en percusión; Matías Lemos en teclado y coros; Juan Cruz Benítez en guitarra; Gisela Trento en voz y coros y Luis Pollo Sáez en guitarra y voz y guitarra. Cabe destacar que, en la formación eléctrica, se agrega Javier Mulé en bajo.

El show, en el que presentaron todos temas compuestos por Luis Sáez, comenzó con “Adónde vamos”. Siguió “No, no, no sé”; “Vení bailá”; “El sabio y la mujer”; para terminar con un tema nuevo, en carácter de estreno: “Me salva tu amor”.



Cierre a todo baile

Luego fue el turno de Morena’s Son. Grupo nacido en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo, Venezuela, país natal de Ninoska y Arlyna, dos mujeres llegadas a la ciudad de Santa Fe hace ya 18 años.

El grupo integrado por Ninoska León Marcano; Ángela del Carmen León Marcano; Diego Canastrelli; Cristian Benavídez y Darío Sabena, brindó un excelente concierto de música tropical latina que seguramente hizo bailar a todos quienes vieron la presentación.

El show, que fue grabado el 27 de octubre, comenzó con el tema “Cosas de amor” (de Roberto Livi y Rudy Pérez). Luego siguieron con “La noche sin ti” (de Hernando Botelli y Juan José Vasconcellos); “Entre la noche y el día” (de Gustavo Márquez); un popurrí de dos temas de Gilda: “No me arrepiento de este amor” y “Fuiste”; para terminar con el tema “Él me mintió/Así no te amará jamás” (de Diego Verdaguer, Amanda Miguel y Graciela Carballo).



Noche de nuevos ritmos

El sábado 7 de noviembre, a partir de las 21, se vio la presentación de otro doble programa desde la Sala Paco Urondo, esta vez a cargo de Proyecto Mate y Aznar Grupo.

En primer lugar se vio la grabación de la presentación que fue grabada el 30 de octubre por Proyecto Mate.

Conformado a principios de 2019, el grupo cuenta con temas propios y algunos reversionados, con una perspectiva regional, para compartir vivencias propias del litoral

La banda, que está conformada por Mauro Bertotti en voz; Agustín Casenove en guitarra, voz y arreglos; Esteban Mannarino en bajo; Luciano Stizzoli en piano y Nahuel Ramayo en batería y percusión, se encuentra en proceso de grabación del primer disco.

La presentación comenzó con el tema “Humedad” (de Agustín Casenove) y siguió con “El duende rojo” (de Sergio Ramayo); “Río Grande” y “Vida de pescador (ambos de Agustín Casenove); “Reflejos del otoño” (de Esteban Mannarino), para terminar con una versión de “Chamarrita del amor” (de Rodolfo Regúnaga).



Final a puro jazz

Luego fue el turno de Aznar Grupo, trío integrado por Luli Molinas en contrabajo; Gustavo Aznar en batería y Gerardo Aznar en guitarra y composición.

Nacida en el año 2016, cuenta con un disco (Chance) desarrolla un repertorio que abarca composiciones propias y standards de jazz y bossa nova.

La presentación comenzó con “Bluebop”. Luego le siguieron “Stand by” e “Infancia”.



Domingo a todo rock

El domingo 8 de noviembre, desde las 21, se vio la doble presentación que Arcángel y Eterluz Experiencie grabaron el pasado 4 de noviembre en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo.

En primer término se pudo disfrutar de Arcángel, banda de la ciudad de Santa Fe que tiene más de 30 años de experiencia.

Liderada por José Luis Jacquier, la banda cuenta con un vasto recorrido por escenarios de todo el país, una importante cantidad de conciertos en calidad de teloneros de solistas y grupos y una buena cantidad de temas propios con un estilo muy rockero.

El grupo está conformado por los históricos José Luis Jacquier (voz, guitarra y composición) y Marcelo “Turco” Adjadj (teclados), junto a los nuevos integrantes: Tomás Hick (batería) y Alfredo Neville (bajo).

El show comenzó con el tema “Imagínalo”, que formará parte de su nuevo trabajo discográfico, que estará disponible en plataformas digitales antes de fin de año.

Continuó con “Elevado suspirar”; “Puse mi alma en juego” y finalizaron con “Fuera de todo”.



Más y más rock

Luego fue el turno de Eterluz Experiencie, grupo creado a mediados de 2018 en la ciudad capital de la provincia.

Integrado por Leandro Leveratto; David Valli; Gerardo Cena e Ivón Di Rito, cuentan con un trabajo discográfico editado y se encuentran en pleno proceso de un segundo disco.

Con un repertorio de temas propios, todos con bases muy rockeras, el show comenzó con “Contaminado”. Continuó con “Dólar”; “Gritos”; “A pesar”; “Días noches” y “Loco hombre de blues”.

El final de la presentación fue a todo rock, con los temas “Calles” y “Buen viaje”.



Rosario

Viernes de blues y pop

El viernes 6 de noviembre, a las 22, se puso en el aire un doble programa grabado en Plataforma Lavardén, de Rosario el 29 de octubre, que tuvo como protagonistas a la banda Caburoblus y al proyecto Invernáculus.

En primer lugar se presentó Caburoblus, banda de rock & blues formada en 2005 en la ciudad de Rosario, que cuenta con discos de estudio editados, todos con composiciones originales.

El grupo, compuesto por Caburo en voz; Willy Echarte en guitarra y coros; Pachi Castaño en bajo; Pupe Barberis en batería; Lucas Russo en teclados; Pau Soka y Vir Oliva en coros, comenzó con el tema “Oscuridad”.

La presentación siguió con “El ángel de zona sur”; “Dame una canción”; “Es tan simple”; “Lo mejor de Paternal”; “Cuánto me costó” y terminó a todo rock, con “Sigue la pelea”.



Pop y rock

Luego se pudo ver ‘Invernáculus’, proyecto de canciones del músico y compositor Matías Rivas, que produce y graba de manera independiente desde su estudio, ubicado en su casa de la zona sur de Rosario.

Lleva editados dos discos de manera independiente, y ofreció un show con canciones de los proyectos: Días Lime, de 2017 y Tach Felino, de 2019.

Con una formación compuesta por Nerea Rivas en bajo; Julián Mata en batería; Pablo Rivas en guitarra y Matías en guitarra y voz, la presentación, grabada el 29 de octubre, comenzó con el tema “Rojo y verde” y siguió con “Afteroide”; “En las sombras”; “Sueño deforme”; “Choque en la tierra” y “Vuelo vertical”.



Presentación N° 200

El sábado 7 de noviembre, desde las 22, se pudo ver una nueva doble presentación desde Plataforma Lavardén, en lo que fue la emisión N° 200 del Ciclo La Seguimos En Vivo. La especial noche del sábado estuvo a cargo de Julieta Sciasci y de Delfina.

En primer lugar se presentó la joven cantante y compositora Julieta Sciasci, nacida en Capitán Bermúdez, junto a la banda ‘Música para volar’ conformada por Manuel Martínez en bajo; Francisco Matteucci en teclados; Santiago Sciasci en guitarra y José Matteucci en batería y coros.

El concierto, que fue grabado el 29 de octubre, comenzó con el tema “Cantautor”, y siguió con “#soltar”; “Tanto” (que cantó junto con Mante OVC); “Luna de sal”; “Dámelo”; “Oración” (de Fernando Cabrera); “Agua” (de Sol Pereyra), para finalizar con “Oceanografía”.



Rock y pop

Luego se pudo ver el show de la cantante y compositora Delfina (Delfina Beltramone), quien estuvo acompañada por Pachi Cataño en bajo; Joaquín Bostico en batería; Marco Foresto en guitarra; Sebastián Martínez en teclados y Micaela Martin en coros.

La presentación se basó en temas que formarán parte de su primer trabajo discográfico, que llevará por título ‘Infinito’, y que se lanzará en pocos días más.

El show comenzó con “Días”. Luego fue el turno de “Una vez más”; “Yo fui feliz”; y continuó con una versión de “Take me to Church” (de Hozier). Los últimos tres temas fueron “No es lo que ves”; “Tan lejos” y “La marea”.



Noche de homenajes

El domingo 8 de noviembre, desde Plataforma Lavardén, se pudieron ver los espectáculos de Eleonora Gotán Trío y El Club Estrafalario, que fueron grabados el 30 de octubre.

Primero fue el turno de Eleonora Gotán Trío. Con 20 años de trayectoria nacional e internacional, la actriz, cantante y directora teatral Judith Ganón se lució con un personaje memorable con el que realza la poética urbana del tango y sus mitos, desde una mirada femenina.

Junto a Diego Saavedra en bandoneón y Eduardo Pedruelo en piano, ofreció un espectáculo con pinceladas de humor, glamour, y mucha poesía tanguera, en una puesta en escena prácticamente irrepetible, en la que además hubo clásicos del tango, como “La última curda”; “Malena”; “Naranjo en flor”; “Como dos extraños”; “Firulete”; “Los mareados” y “Seco y frito”.



Tributo a María Elena Walsh

Luego fue el turno de la banda El Club Estrafalario, integrada por Florencia Biagetti en voz; Alexis Thompson en guitarra; Tomás Pagura en batería y percusión y Ezequiel Quinn en violoncello.

Formada en 2018, el grupo presentó un homenaje a la obra de María Elena Walsh, con un recorrido por las canciones para chicos y grandes más emblemáticas y recordadas de la cantautora, pasando por zambas, chacareras, twist y jazz.

El show dio comienzo con el tema “Canción de bañar la Luna”; y siguió con “La canción de la vacuna”; “Para los demás” y luego fue el turno de “La vaca estudiosa”. El final del show fue “Adivina adivinador”; “Perro salchicha” y “El reino del revés”.



La Seguimos en Casa

Este es un nuevo día

El jueves se pudo ver una versión del tema “Este es un nuevo día”, de Facundo Cabral, interpretada por la familia Zapata, de Pueblo Esther, que fue “dedicado a todos lo que luchan y viven por la felicidad del otro, sabiendo que nadie se salva solo. Esta es una oportunidad en la historia de la humanidad para volvernos a encontrar”.



Himno a la Alegría

El jueves también se pudo disfrutar de la participación de la escuela municipal de música Remo Pignoni, de la ciudad de Rafaela, cuyos integrantes tocaron el “Himno a la alegría”.

El tema fue tocado por los Melania Yossen, Ludmila Graneros, Federico Schult y Melani Ruiz, en primeros violines; Victoria Peretti, Julia Ruppen, Victoria Chazarreta, María Emilia Barberis y Valentina Carra, en segundos violines; Agostina Lozano, Caterina Montú, Agostina Ibarra y Lourdes Monges, en violines terceros; Francisco Villegas, Abril Garmaz, Delfina Tagliavini, Malena Castelli y Faustino Trivelle en violines cuartos; todos alumnos de la cátedra de violín, cuyo docente es Melania Yossen.



Rezo por vos

El viernes, en el marco del Ciclo La Seguimos En Casa, se vio a músicos de Venado Tuerto y Firmat que se unieron en forma virtual para tocar y cantar el tema “Rezo por vos” (de Charly García y Luis Alberto Spinetta.

La presentación especial estuvo a cargo de Javier Speratti (voz y edición); Emiliano Gismondi en bajo; Gustavo Varela en teclados; Gustavo Mansilla en guitarra y Sebastián Micelli en batería y percusión.



Si sigue sonando el tambor

El sábado, se vio el video de músicos de Alcorta, que se reunieron de manera virtual para cantar la canción “Si sigue sonando el tambor” (de David de Gregorio).

Los músicos fueron Ariel Bertolotti en batería; Emiliano Gismondi en bajo; Ariel Pizzichini en piano y teclados; Emiliano Zambrano en guitarra y David De Gregorio en voz y coros.



Piensa en mí

El domingo se vio el video que grabaron Natalia Orsi (en guitarra), de la ciudad de Santa Fe y la cantante mexicana Ana Iveth Mazón del tema “Piensa en mí” (de Agustín Lara).



De Pueblo en Pueblo

El viernes, en el marco del ciclo De Pueblo en Pueblo, se pudo ver la presentación hecha en la ciudad de Sunchales, departamento Castellanos, de un baile que estuvo a cargo de los participantes del taller municipal de baile afroperuano y boliviano, que se lleva a cabo en el Centro Cultural municipal.

El baile estuvo a cargo del grupo adultas, compuesto por Yanina Romero; Jimena Cabrera; Camila Acosta y Daiana Quinteros, de la docente Samanta Anrique, que danzaron la canción “Sal de mi vida”, de Katy Jara.