Se incorporarán dos minibuses Locales 10 de noviembre de 2020 Redacción Por El presupuesto para la compra es de 23 millones de pesos. Esta adquisición se enmarca en un plan de mejora y actualización continua del servicio municipal.

La Municipalidad de Rafaela, mediante Decreto Nº 51.044, llama a licitación pública para la adquisición de dos minibuses cero kilómetro que se sumarán a la flota del transporte público. El presupuesto para la compra es de 23.651.300 de pesos. Cabe destacar que cada coche tendrá 25 asientos con accesibilidad para dos pasajeros en silla de ruedas. Para esta adquisición, se suman 14 millones que provienen del fondo de Obras Menores correspondiente al año 2019 del Gobierno provincial. En tanto que, el resto, más de 9 millones, son aportes del Estado local. Esta incorporación se enmarca en un plan de mejora y actualización continua del servicio municipal, que incluye una multiplicidad de acciones. Los vehículos estarán destinados a reemplazar dos unidades que ya no están en condiciones para circular. La coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo, contó que “es una herramienta más que el Estado destina a la ciudad para hacer de este servicio público, un servicio de calidad”.



EL TRABAJO NO SE DETUVO

DURANTE LA PANDEMIA

El 16 de marzo de este año, por Decreto municipal, todas las unidades del sistema de transporte público dejaron de prestar servicio con motivo de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, el trabajo no se detuvo ya que estos meses se aprovecharon para continuar con el proceso de renovación del sistema público. Mónica Andreo, explicó al respecto que “decidimos avanzar en el plan de mejoras previstas para el área que involucraban restauraciones edilicias en los talleres del Corralón municipal y arreglos de cada coche, tanto en el aspecto interno como externo (carrocerías y estética)”.

También se continuó con “el plan de seguridad que habíamos establecido al comienzo de la gestión, con la incorporación de 100 cámaras, cuatro para cada vehículo. Ya están todas colocadas y conectadas con el sistema informático para ser monitoreadas por el Subdepartamento de Transporte y con accesibilidad desde el Centro de Monitoreo Urbano”.



MAS ACCIONES

Además, el subsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino, contó que “durante la pandemia, el personal de transporte público se reinventó y encontró un nuevo rol cumpliendo tareas de prevención en la Brigada Sanitaria, asistencia en el servicio del 147 y prestando colaboración con otras Secretarías del Municipio, como por ejemplo riego, obras públicas, entre otros”. El otro punto en el que se está trabajando es “la refuncionalización de los recorridos. Los cambios de recorrido de algunas líneas permite la llegada a sectores de la ciudad donde antes no lo había. En este sentido, se modificaron paradas y nomencladores”. También “los trabajadores municipales se encuentran realizando tareas de pintura de cordones, ploteado de nomencladores y colocación de nuevas garitas”.



APERTURA DEL SERVICIO

Con respecto a la fecha de habilitación del servicio, Andreo adelantó: “El intendente Luis Castellano constantemente es asesorado con expertos en el tema epidemiológico y, en función de sus indicaciones, se tomará la decisión de la puesta en funcionamiento del transporte público. Estará vinculado a la vuelta de clases presenciales a las escuelas”.

“Esto implicará la toma de un paquete de medidas para continuar cuidando la salud de la ciudadanía”, finalizó.