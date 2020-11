Sigue la tendencia "bajante": otros 34 contagios en Rafaela Locales 10 de noviembre de 2020 Redacción Por La ciudad ya acumula 4.108 casos, en tanto que en la bota santafesina se informaron 1.262 y totaliza casi 120.000. Por problemas técnicos, anoche no se emitieron los habituales reportes provinciales y locales.

FOTO COMUNICACION SOCIAL REPORTE. Las localidades que más casos sumaron este lunes.

La provincia de Santa Fe reportó este lunes 1.262 casos nuevos de coronavirus en el territorio, de los cuáles 34 pertenecen a Rafaela, la misma cifra que se dio el último sábado y 7 menos que el domingo, que fueron 41, con lo cuál el número representa una nueva tendencia "a la baja" si se compara con los datos de la semana pasada, exceptuando los fines de semana que es cuando habitualmente los valores bajan. De esta manera, el total de infecciones en la ciudad desde el inicio de la pandemia asciende a 4.108, además de 74 muertes, mientras que a nivel provincial, el total de contagios es de casi 120.000 (119.538), 22.822 por criterio clínico-epidemiológico y 96.687 por laboratorio.

Por problemas técnicos, anoche se demoró la difusión del parte que habitualmente da a conocer el Ministerio de Salud e incluso, el reporte oficial anunciado para las 20.30 no se había emitido hasta el cierre de nuestra edición debido a una caída en el sistema de la carga de datos.

Con respecto al resto de la distribución geográfica de los nuevos casos, Rosario registró 454 contagios de coronavirus este lunes y acumula 52.899, alrededor del 44% por ciento de los casos totales de la provincia (había llegado a ser del 55%). En tanto, la ciudad de Santa Fe sumó otros 181 positivos y totaliza 11.784 afectados. Además, se registraron 31 nuevos casos en Venado Tuerto, 28 en Villa Gobernador Gálvez, 27 en San Lorenzo y 24 en Tostado entre las ciudades más afectadas. En cuanto a localidades del Departamento Castellanos y aquellas cercanas a Rafaela pertenecientes a otras jurisdicciones, se reportaron 21 en Esperanza; 14 en Gálvez y Santo Tomé; 13 en Ceres y San Jorge; 12 en Sunchales; 7 en Frontera, Recreo y Suardi; 5 en Coronada y Humboldt; 3 en Laguna Paiva, Nelson, San Carlos Centro y Susana; 2 en Arroyo Leyes y 1 caso en las localidades de Angel Gallardo, Arocena, Bella Italia, Felicia, Franck, Monte Vera, Pilar, Ramona, Santa Clara de Buena Vista, Sarmiento y Sauce Viejo. Por su parte, hay un total de 106.153 recuperados, 11.671 no recuperados y 213.830 notificaciones de las cuáles fueron descartadas 81.774.



60 MUERTES

Por último, anoche se informó el fallecimiento de 60) personas con COVID-19 en el territorio: 33 pacientes (51 años, 55 años, 60 años, 61 años, 63 años, 3 de 64 años, 65 años, 68 años, 69 años, 70 años, 2 de 72 años, 77 años, 78 años, 79 años, 2 de 80 años, 81 años, 3 de 82 años, 2 de 84 años, 85 años, 86 años, 2 de 87 años, 88 años, 91 años y 2 de 92 años) con residencia en Rosario; 6 pacientes (48 años, 54 años, 58 años, 75 años, 76 años y 77 años) con residencia en Rafaela y que fueron informados durante el fin de semana; 3 pacientes (57 años, 61 años y 77 años) con residencia en la localidad de Villa Cañas; 3 pacientes (63 años, 66 años y 76 años) con residencia en la localidad de Venado Tuerto; 2 pacientes (59 años y 70 años) con residencia en Elortondo; 1 paciente (60 años) con residencia en San Lorenzo; 1 paciente (60 años) con residencia en Puerto General San Martín; 1 paciente (77 años) con residencia en Teodelina; 1 paciente (84 años) con residencia en Villa Gobernador Gálvez; 1 paciente (84 años) con residencia en San Martín de las Escobas; 1 paciente (71 años) con residencia en Plaza Clucellas; 1 paciente (78 años) con residencia en Santo Tomé; 1 paciente (73 años) con residencia en Murphy; 1 paciente (76 años) con residencia en Reconquista; 1 paciente (59 años) con residencia en Soldini; 1 paciente (48 años) con residencia en Santa Isabel; 1 paciente (76 años) con residencia en Carcarañá y 1 paciente (57 años) con residencia en Malabrigo. Hasta la fecha se registran un total de 1.685 fallecidos en la provincia.



SIN REPORTE LOCAL

Debido a que el sistema de carga de datos provincial estuvo caído durante casi toda la jornada, anoche tampoco se pudo llevar a cabo el habitual reporte epidemiológico local, con lo cuál habrá que aguardar hasta este martes para conocer más precisiones y datos oficiales que siempre brinda la cartera sanitaria rafaelina de lunes a viernes acerca de la situación actual de la pandemia en la ciudad.



MARTORANO, DOLIDA

El último fin de semana dejó imágenes preocupantes de Rosario, en el marco de la pandemia por coronavirus que está lejos de terminar: gente haciendo cola a menos de un metro de distancia y sin barbijo, en los amarraderos, personas bailando en espacios reducidos en las islas, hinchas alentando a sus equipos de fútbol, sin los cuidados mínimos, otros apiñados en la zona de bares. Todos, creando focos de contagio, ante una situación sanitaria desbordada. A esa situación se refirió la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, quien en diálogo con La primera de la tarde (Radio 2), afirmó: “Como personal de salud, me produce mucho dolor lo que se vio este fin de semana. Estamos pasando un tiempo muy especial que se extenderá, porque aunque tengamos la vacuna –con todo lo complejo que es un operativo de vacunación– hay que pensar que se colocará una dosis, al mes la segunda, y recién al mes de la segunda, se comenzarán a generar los anticuerpos. Por lo tanto, hay que prepararse para un período largo”, enfatizó. Y agregó: “Nadie está metiendo miedo. Lejos estamos de eso, pero la Pandemia no pasó. Los números siguen siendo altos. Vemos estas imágenes y por otro lado observamos el cansancio de los equipos de salud. Hay que entender que estamos todos viviendo la misma realidad”. La ministra apeló al compromiso de los ciudadanos, a la toma de conciencia y al incremento de los controles, pero aclaro que “hay un punto donde el control se termina, y todo queda supeditado a la convicción de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás”. “Siempre pensamos no desde lo punitivo, sino desde la educación de las personas, pero es evidente que hay una negación a lo que se escucha que está relacionada con la extensión de las restricciones. Sabemos que llevamos muchos meses, pero los cuidados son necesarios porque la Pandemia aún no ha terminado”, recalcó.