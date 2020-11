Perforación para poder tener mayor producción

NEUQUEN, 10 (NA). - Las actividades de perforación destinadas a incrementar la producción de gas en el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, arrancaron ayer, en el marco de las inversiones impulsadas por el nuevo plan de estímulo para el sector.

El secretario de Energía, Darío Martínez, visitó el yacimiento de YPF Rincón del Mangrullo, donde comenzaron los trabajos.

En la recorrida fue recibido por Pablo Iuliano, vicepresidente Upstream No Convencional en YPF SA, en una recorrida de la que también participó el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro.

Martínez consideró un "orgullo que YPF, nuestra empresa de bandera, tome la iniciativa de comenzar a perforar ya, en respuesta a la propuesta de plan de estímulo".

"Hay una decisión clara del directorio de YPF de participar activamente en este plan. Y la intención del gobierno nacional es que YPF vuelva a recuperar el mayor nivel de protagonismo posible", indicó.

Dijo que con esta iniciativa se está "generando confianza, que es la base para la inversión y el desarrollo de la industria de los hidrocarburos".

"Fue un gran acierto del presidente Alberto Fernández dar previsibilidad en un momento en que en el mundo se vivía incertidumbre. Hoy podemos ver con orgullo este paso que sin dudas será el primero de muchos nuevos pozos de YPF y del resto de las operadoras", señaló.

Martínez destacó que "en materia de producción de petróleo YPF acaba de completar sus cuatro pozos más largos en Vaca Muerta".

"Se trata de perforaciones con ramas horizontales que van entre los 3.200 y 3.800 metros, que se pondrán en producción en las próximas semanas en el yacimiento Bandurria Sur", precisó.

Por su parte, Monteiro sostuvo que la decisión de "avanzar rápidamente en un plan de estímulo a la producción de gas nos va a permitir poner en valor los recursos, con todo lo que ello conlleva: el trabajo de los neuquinos, de las empresas neuquinas, y poder generar la energía que el país necesita".

Rincón del Mangrullo es un bloque donde YPF realizó dos desarrollos no convencionales, uno de "tight gas" en la formación Mulichinco y otro de "shale gas" en Vaca Muerta.

Se trata de un yacimiento que no tenía actividad de perforación desde febrero del año pasado y que gracias al nuevo Plan de Estímulo a la Producción de Gas podrá duplicar su nivel actual, para alcanzar los 5 millones de metros cúbicos diarios en el invierno que viene.

Entre este año y 2021 se perforarán 24 pozos en este bloque, algo más de la mitad del total que YPF planea realizar en ese período.

Sólo el desarrollo de Rincón del Mangrullo generará un total de 600 puestos de trabajo en total vinculados al proceso de construcción de pozos, perforación, fractura y puesta en producción.