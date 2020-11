"Es muy doloroso", dijo Milagro Nacionales 10 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, calificó que "es muy doloroso" que siga detenida en prisión domiciliaria en tiempos de un gobierno "nacional y popular".

Y reavivó la polémica con el presidente Alberto Fernández, quien meses atrás había opinado que Sala y otros dirigentes kirchneristas privados de su libertad no eran "presos políticos" sino detenidos de forma arbitraria.

"Somos presos políticos, si alguno quiere decir que tenemos una detención arbitraria o que le pongan el título que quieran, pero seguimos detenidos", enfatizó.

Para la dirigente social, "no se tiene que naturalizar la prisión domiciliaria" que padece, ya que si bien es un paso adelante respecto a la reclusión en un penal, "no es nada agradable".

"Alrededor de mi casa, tengo policías por todos lados, ni a los genocidas los han tratado así", lamentó Sala, que mencionó su prohibición para "salir a trabajar y militar", que es lo que ella quisiera tener libertad para hacer.