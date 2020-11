Fernández acompañó a Evo hasta La Quiaca Nacionales 10 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA PRESIDENTES. Alberto Fernández y Evo Morales en La Quiaca.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - En una acción de alto contenido simbólico, el presidente Alberto Fernández despidió ayer en La Quiaca, provincia de Jujuy, al ex mandatario boliviano Evo Morales, quien regresó a su país tras haber pasado 11 meses exiliado en la Argentina.

"El pueblo no se equivoca y ha vuelto por las urnas a reivindicar el proyecto que Evo representa", resaltó el jefe de Estado.

En el límite entre Argentina y Bolivia, en el puente que une La Quiaca con Villazón, el jefe de Estado de nuestro país destacó: "Es un día muy importante para todos, es muy lindo estar aquí, en este lugar límite de la Argentina. Y es muy lindo estar por este motivo, garantizar que nuestro querido compañero regrese a su patria, de la que nuca debió salir".

Los simpatizantes de Morales se ubicaron de un lado y del otro de la frontera entre Argentina y Bolivia y aclamaron al presidente argentino por haber cuidado de su líder político.

Luego de los discursos breves, Fernández caminó algunos metros junto a Evo Morales, que regresó a su país tras la asunción de Luis Arce como presidente.

"Gracias a todos los argentinos que me apoyaron. En poco tiempo demostramos que Bolivia tiene un futuro. Garantizamos la dignidad de un pueblo", dijo Morales al iniciar el acto, para agregar: "Nunca dudé que íbamos a volver, pero no tan pronto".

Fernández sostuvo, por su parte, que "en los últimos cuatro años América Latina fue desintegrándose en individualidades".

"Y, como bien dice Evo, somos parte de una patria grande, que quiere crecer, quiere justicia, quiere desarrollo, no para algunos, sino para todos. No queremos países para algunos, queremos países para todos", destacó Fernández.

El mandatario argentino consideró a Morales como "el verdadero presidente que representó las entrañas mismas de Bolivia, cuando ese país no se permitía esas cosas".

"Hizo un trabajo impresionante. Si hay un lugar en que las estructuras económicas y sociales cambiaron, ese lugar se llama Bolivia, y lo hizo cuidando la igualdad, el desarrollo y la justicia. Esto se puede hacer, Evo lo demostró, pero lo hizo tan bien que algunos se molestaron", subrayó.

Morales permaneció casi un año exiliado en Argentina tras renunciar el 10 de noviembre de 2019, motivo por el que debió abandonar el país y dirigirse inicialmente a México, para arribar a la Argentina el 12 de diciembre de ese año, donde permaneció hasta ayer.

Fernández llegó a La Quiaca el domingo por la tarde, donde fue recibido por el intendente municipal, Blas Gallardo.