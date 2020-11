"No se está salteando ningún paso", manifestó Carla Vizzotti

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aseguró que en el desarrollo de vacunas "no se está salteando ningún paso", mientras que señaló que el desarrollo de las mismas "simplemente se está haciendo más rápido".

"Está todo el mundo muy cansado, la gente está muy angustiada y tiene incertidumbre. Están viendo en tiempo real que se están produciendo vacunas en un período corto, eso puede generar alguna duda y es importante explicarle a la población que no se está salteando ningún paso, que simplemente se están haciendo más rápido", explicó la funcionaria al referirse a las dudas en la población en cuanto a la vacuna rusa Sputnik V.

Vizzotti recordó que se vive una "situación extraordinaria" en todo el mundo a raíz de la pandemia del coronavirus.

La funcionaria, que viajó a Rusia para interiorizarse en cuanto a los avances científicos en torno a esa vacuna, sostuvo que su aspiración es que "un gran porcentaje de la población adhiera voluntariamente" a aplicársela.

"No podemos negar que Rusia es una potencia científica y tecnológica, tiene premios Nobel, desarrolla sus propios insumos", concluyó la funcionaria.