Joan Mir consiguió un éxito clave en MotoGP

FOTO MOTOGP JOAN MIR. El español sueña con el campeonato.

El español Joan Mir dio un paso fundamental en su camino hacia la obtención del título de MotoGP con su triunfo en el Gran Premio de Europa, que se disputó en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, en las proximidades de Valencia.

Mir lideró el doblete de Suzuki, escoltado por su compañero de equipo Alex Rins y completó el podio, íntegramente español, Pol Espargaró (KTM).

Con este resultado y a falta de dos competencias, que entregarán 50 puntos, el ex campeón mundial de Moto3 en la temporada 2017 con una Honda del Leopard Racing, no solamente celebró su primera victoria, sino que es el indiscutido favorito a quedarse con la corona.

Mir sumó hasta el momento 162 unidades y aventaja por 37 al francés Fabio Quartararo y a su compañero Rins; en tanto que mantienen algunas chances el español Maverick Viñales, que se ubica a 41 y los italianos Franco Morbidelli y Andrea Dovizioso, que están a 45 puntos del oriundo de Palma de Mallorca.

Las clasificaciones quedaron de la siguiente manera:

MotoGP: 1° Joan Mir (Suzuki), en 41m37s297, a un promedio de 155,8 Km/h; 2° Alex Rins (Suzuki) a 651 milésimas; 3° Pol Espargaró (KTM) a 1s203; 4° Takaaki Nakagami (Honda) a 2s194; 5° Miguel Oliveira (KTM) a 8s046; 6° Jack Miller (Ducati) a 8s755; 7° Brad Binder (KTM) a 10s137; 8° Andrea Dovizioso (Ducati) a 10s801; 9° Johann Zarco (Ducati) a 11s550 y 10° Danilo Petrucci (Ducati) a 16s803.

Moto2: 1° Marco Bezzecchi (Kalex), en 40m06s441, a un promedio de 149,7 Km/h; 2° Jorge Martin (Kalex) a 1s941; 3° Remy Gardner (Kalex) a 3s553; 4° Enea Bastianini (Kalex) a 4s494; 5° Lorenzo Baldassarri (Kalex) a 4s648; 6° Luca Marini (Kalex) a 5s142; 7° Héctor Garzo (Kalex) a 5s224; 8° Nicolò Bulega (Kalex) a 8s104; 9° Xavi Vierge (Kalex) a 8s746 y 10° Jorge Navarro (Speed Up) a 11s930.

Moto3: 1° Raúl Fernández (KTM), en 38m29s140, a un promedio de 143,6 Km/h; 2° Sergio García (Honda) a 703 milésimas; 3° Ai Ogura (Honda) a 1s005; 4° Tony Arbolino (Honda) a 1s037; 5° Darryn Binder (KTM) a 13s392; 6° Carlos Tatay (KTM) a 13s424; 7° Stefano Nepa (KTM) a 16s719; 8° Jeremy Alcoba (Honda) a 16s824; 9° Filip Salac (Honda) a 16s964; 10° Ayumu Sasaki (KTM) a 17s088... 15° Gabriel Rodrigo (Honda) a 18s358.



ASI SE ORDENAN

Estas son las principales ubicaciones de los campeonatos:

MotoGP: Joan Mir (España) 162 puntos; Fabio Quartararo (Francia) y Alex Rins (España) 125; Maverick Viñales (España) 121; Franco Morbidelli (Italia) y Andrea Dovizioso (Italia) 117.

Moto 2: Enea Bastianini (Italia) 184 puntos; Sam Lowes (Gran Bretaña) 178; Luca Marini (Italia) 165; Marco Bezzecchi (Italia) 155 y Jorge Martin (España) 125.

Moto3: Albert Arenas (España) 157 puntos; Ai Ogura (Japón) 154; Celestino Vietti (Italia) 137; Tony Arbolino (Italia) 134; Jaume Masia (España) 133... Gabriel Rodrigo (Argentina) 80.