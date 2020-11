Problemas para Scaloni de cara a las Eliminatorias Deportes 09 de noviembre de 2020 Redacción Por SELECCIÓN

La convocatoria de la Selección Argentina para los partidos ante Paraguay y Perú por la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 recibió ayer profundas modificaciones con las bajas de Paulo Dybala y Marcos Acuña, las dudas sobre la presencia de Nicolás Tagliafico y la convocatoria de último momento de Lisandro Martínez.

El entrenador Lionel Scaloni, en tanto, ya había sufrido las malas noticias de Germán Pezzella y Juan Foyth, lo que provocó que el sábado sea citado Leonardo Balerdi, defensor del Olympique de Marsella, previo a completar la convocatoria con los jugadores de la Liga Profesional argentina.

Pero ayer, los problemas se acumularon a partir de distintas dolencias que varios de los convocados del exterior anunciados a última hora del jueves presentaron durante los partidos con sus equipos el fin de semana.

A primera hora de la mañana, a través de la cuenta oficial de Twitter de la Selección Argentina, se anunció que el polifuncional Marcos Acuña no podría estar a disposición. El ex lateral de Ferro y Racing, uno de los jugadores que más pondera el entrenador santafesino de 42 años, fue reemplazado el sábado a los 41 minutos del primer tiempo del partido que Sevilla le ganó a Osasuna, por una molestia en el isquiotibial derecho.

A eso hay que sumarle que Nicolás Tagliafico terminó la victoria de su Ajax 3-0 ante Utrech con molestias también en el isquiotibial derecho, aunque de todas formas viajará a Buenos Aires para ser evaluado. Entonces, como alternativa en el lateral izquierdo y sin contar posibles convocados del fútbol local, Scaloni cuenta con Facundo Medina (Lens de Francia) y quizás Walter Kannemann, que si bien es central en Gremio de Brasil, ya ha jugado en esa posición.

El que también viajará desde los Países Bajos será Lisandro Martínez, compañero de equipo de Tagliafico, citado de urgencia ante las bajas y que representa una alternativa defensiva tanto para la zaga como para la contención en el mediocampo.

Sobre el mediodía argentino, otra noticia sacudió el mundo de Selección, porque el delantero cordobés Paulo Dybala fue el segundo jugador desafectado en apenas un par de horas. "El delantero de la Juventus Paulo Dybala queda desafectado de la convocatoria por presentar síntomas generales genitourinarios siendo necesario reposo deportivo y evaluaciones", anunció a través de su cuenta oficial de Twitter la Selección argentina.

Dybala jugó los últimos 15 minutos ayer en el agónico empate que sufrió la Juventus en su visita a la Lazio, aunque no evidenció molestias en ese lapso. El cordobés, debido a un problema gastrointestinal, ya se había perdido las primeras dos fechas de las Eliminatorias, con victorias sobre Ecuador y Bolivia.

El resto de los futbolistas convocados en la madrugada del viernes llegarán al país para ponerse a disposición de Scaloni para el primer entrenamiento, previsto para el lunes a las 17:15. Antes deberán pasar el doble testeo en coronavirus (serológico e hisopados PCR) para descartar alguna otra baja por ese motivo. Argentina se enfrentará a Paraguay el jueves 12 en La Bombonera a y Perú el martes 17 en Lima.