Colón visita a Independiente

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Independiente y Colón de Santa Fe, los dos ganadores de la primera fecha del grupo 2 que completan Central Córdoba de Santiago del Estero y Defensa y Justicia, se enfrentarán este lunes en Avellaneda para mantener su racha positiva en la Copa de la Liga Profesional.

El partido se disputará a partir de las 17:00 en el estadio "Libertadores de América", con arbitraje de Silvio Trucco y televisación del canal TNT Sports.

El "Rojo" dirigido por Lucas Pusineri logró un importante triunfo para su confianza en Santiago del Estero, que se sumó a la clasificación entre semana a los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras eliminar a Atlético Tucumán.

La idea del entrenador es que el once inicial sea bastante similar al que empató en la vuelta de la llave ante el "Decano", con el obligado ingreso de Domingo Blanco por Jonathan Menéndez, que sufrió una luxación glenohumeral en el hombro derecho.

Tras una pretemporada con algunos escándalos, Independiente parece haber encontrado paz y armonía a partir de los buenos resultados que logró en el inicio de la competencia, donde apunta a ambos frentes.

De su lado, Colón de Santa Fe llega envalentonado, porque el 3-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela fue el mejor espaldarazo para el inicio de un nuevo ciclo de Eduardo Domínguez como DT.

Pese al buen rendimiento de su equipo, Domínguez podría realizar una modificación táctica y se debate entre Facundo Farías, que fue titular contra el "Halcón" y tiene más vocación ofensiva, o Christian Bernardi, que ingresó en el complemento y marcó un golazo, pero podría darle más equilibrio al mediocampo.



OTROS PARTIDOS: 19.15hs Talleres vs Lanús, 21.30hs Central Córdoba vs Defensa y Justicia.



Independiente - Colón (SF)



Estadio: Libertadores de América. Árbitro: Silvio Trucco. Hora: 17:00. TV: TNT Sports.



Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza, Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Pablo Hernández; Alan Velasco, Domingo Blanco, Andrés Roa o Federico Martínez y Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.



Colón: Leonardo Burián; Emmanuel Olivera, Bruno Bianchi, Rafael Delgado; Alex Vigo, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Facundo Farías o Christian Bernardi, Gonzalo Escobar; Tomás Chancalay y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.