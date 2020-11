Lo que usted debe saber sobre la donación de sangre Sociales 09 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Después de cada donación se hacen estudios sistemáticos de laboratorio

Determinación de grupo sanguíneo y factor Rh.

Detección de marcadores de enfermedades transmisibles

En caso de llegar a un resultado que imposibilite la utilización de la sangre estudiada, la unidad se elimina y el donante es convocado para su orientación y tratamiento adecuado

Porque no hay suficiente para atender las necesidades.

Porque la mas avanzada tecnología no ha sido capaz de fabricar este elemento esencial para la vida. Sólo puede obtenerse de personas dispuestas a ayudar.



LA TRANSFUSIÓN DE SANGRE ES UN TRANSPLANTE

De un tejido líquido como lo es la sangre, de un ser humano a otro. Es el primer transplante realizado en la historia de la medicina. Es también el más simple.



SI NO HAY DONANTES DE ÓRGANOS NO HAY TRANSPLANTE

Para quién lo necesite. Si no hay donación de sangre, no hay transfusión para quién lo necesite.

Porque en su recorrido por el organismo proporciona elementos vitales para la nutrición-defensa contra agentes infecciosos y factores coagulantes necesarios para evitar la pérdida de sangre

Cualquier persona sana, hombre o mujer que cumpla estas condiciones;

Edad: entre 18 y 65 años

Peso: superior a 50kg

Podrá tomar café, mate o té y comer frutas

No tomar leche ni sus derivados

No comer sólidos

Descansar bien

Evite fumar dos horas antes y después

Evite consumir alcohol 12hs antes y 4hs después

Concurra con ropa cómoda y fácil de arremangar

Lleve su D.N.I

Al donar sangre no se corre ningún riesgo de contraer enfermedad. El material que se usa es estéril y descartable

Donar sangre no debilita, no engorda, no adelgaza, no ocasiona ningún perjuicio al donante

Inmediatamente después de la donación nuestro cuerpo comienza a compensar el volumen extraído (450ml)

La entrevista médica previa esta destinada a evaluar su aptitud y a determinar posibles contraindicaciones para cuidar al donante y receptor. Participe atenta y sinceramente queda protegido por la confidencialidad médica

La sangre obtenida se separa en distintos hemocomponentes y cada paciente recibirá lo que su organismo necesita

Concentrado de glóbulos rojos

Plasma fresco congelado

Concentrado de plaquetas

Crioprecipitado (Factor VIII).