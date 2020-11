“Sigamos haciendo lo que cada uno tiene que hacer para poder evitar las muertes” Locales 09 de noviembre de 2020 Redacción Por El Dr. Diego Lanzotti a cargo de la dirección del hospital explicó el actual escenario sanitario en la ciudad y aprovechó para agradecer el compromiso por parte de la población hacia el sistema de salud para poder hoy bajar el estrés y enfrentar de la mejor manera la pandemia.

FOTO ARCHIVO DIEGO LANZOTTI. El director del Hospital "Jaime Ferré".

La disminución de casos de los últimos días puede generar la falsa idea de que la pandemia está terminando y eso vuelve a colocarnos como sociedad en un problema: la relajación y un nuevo aumento de la curva de contagios. El sistema de salud está teniendo el alivio que venía suplicando, pero sigue dependiendo de cada uno que eso se sostenga en el tiempo.

El Dr. Diego Lanzotti pide seguir cumpliendo con las medidas de prevención y explica que “estamos viendo un descenso de los casos, esto es multifactorial porque notamos los que estamos en el sistema sanitario un gran compromiso de gran parte de la población. Evidenciamos una solidaridad inusitada que ha llevado a que podamos controlar el virus antes de tener un pico que hubiera sido incontrolable”.

“Creo que el esfuerzo no ha sido en vano pero no me gustaría hablar en nombre de los prestadores institucionales individuales públicos y privados, pero yo creo que todos ellos han hecho un gran esfuerzo en la detección temprana, en los tratamientos tempranos, en el seguimiento de los enfermos y por supuesto hoy en el tratamiento de las secuelas”, precisó el Dr. Lanzotti.

El director del hospital Jaime Ferré, -que más allá de esta disminución de casos sigue teniendo desafíos por delante-, advirtió de manera enfática que para que este esfuerzo no sea en vano es necesario seguir aplicando en nuestra vida cotidiana y en cada uno de los ámbitos en los que nos desempeñamos cada una de las medidas de prevención: el uso de barbijo o tapabocas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos.

“Sigamos haciendo lo que cada uno tiene que hacer para poder evitar

las muertes, para poder evitar las secuelas y para poder recuperar la sociedad que teníamos”, finalizó el director.