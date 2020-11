La Provincia destina $360 millones para reforzar el sistema de salud en Rafaela

La presencia del Estado en el territorio, junto a los vecinos y vecinas se siente en la ciudad. El acto licitatorio para la construcción del Nuevo Hospital de nuestra ciudad demuestra que las gestiones en materia de políticas públicas de salud llevadas adelante por el gobernador Omar Perotti y el intendente Luis Castellano, de manera articulada, están en la primera línea de consideración en sus programas gubernamentales.

Cuando los presupuestos previstos apuntaban a un abordaje con ciertas características, el contexto socio-económico cambió de manera rotunda por la influencia del COVID-19 y obligó a destinar una importante parte de los recursos al sector de la salud. Ante semejante emergencia sanitaria no hubo dudas.

El destino de muchos fondos fueron redireccionados y, con el apoyo del Gobierno del presidente Alberto Fernández, nuestra ciudad empezó a observar la aceleración de procesos que desencadenaron en una inversión nunca vista en materia de equipamiento que empezó a instalarse en nuestro actual Hospital Jaime Ferré.

Luego de muchos años de promesas, la ciudad ya no se siente olvidada y, a pesar de tener que ver su evolución en infraestructura y tecnología en medio de una pandemia, con vidas que luchan por quedarse en esta tierra y otras que, lamentablemente, ya no están, resulta altamente satisfactorio saber que el Rafaela, por fin, tendrá su Nuevo Hospital. Una obra en la que se invertirán 288 millones de pesos.

No se trata de una cuestión selectiva porque la salud no conoce de nombres ni orígenes. Es por eso que la obra recientemente licitada y próxima a construirse resulta fundamental para el presente y el futuro de un amplio sector. Rafaela es un centro regional en materia sanitaria y es por eso que la buena noticia es celebrada por los habitantes de nuestra provincia y las limítrofes.



FUERTE INVERSIÓN

Yendo a lo concreto, el gobernador Omar Perotti fue claro al decir que “la inversión realizada por la Provincia en Rafaela es de alrededor de 60 millones de pesos y seguiremos invirtiendo en el cuidado y la prevención para atender esta etapa y para que nos sirva a futuro”.

Recordando el inicio de la pandemia, el mandatario provincial señaló un dato preocupante: “En ese momento, el resultado de nuestros relevamientos marcaban que, en los últimos cinco años, habían colapsado las camas críticas con las enfermedades tradicionales de los inviernos, con lo cual, hubo que generar derivaciones porque el sector público no podía dar respuesta”.

Ese panorama cambió a partir de la decisión, por parte del Gobierno provincial, de acondicionar un sistema sanitario desvencijado.

Desde el comienzo de la pandemia, el Hospital Dr. Jaime Ferré se equipó con un video laringoscopio Emas tres ramas reutilizables; 5 termómetros infrarrojos Contex; 9 camas de terapia Stryler con colchón y almohada; 22 camas ortopédicas con colchón y almohada; 10 monitores multiparamétricos; 21 respiradores multiprocesados; 2 equipos de diálisis Fresenius; una planta de ósmosis inversa Fresenius; 2 sillones de diálisis; un ecógrafo portátil Chisson; un electrobisturí Kairos; un equipo de óxido de etileno Biomédica; 46 bombas de infusión; una cabina de seguridad biológica y un equipo de PCR RT Q3 Quantstudio.

Además, se realizó reingeniería de fluidos y oxígeno y el consumo de oxígeno y medicamentos para las Unidades de Terapia Intensiva se incrementó notablemente.

Es cierto que no solo se trata de dinero, tecnología e infraestructura. El personal de la sanidad merece un homenaje especial en esta tormenta ya que cumple un rol fundamental con su labor inagotable. Así lo reconoció el gobernador Perotti:”Quiero agradecer a todos los que hicieron esfuerzos. Sin duda, al personal de salud, enfermeras, enfermeros, mucamas, mucamos, médicos y médicas”. También, “a todos los integrantes de la Asociación Cooperadora”, así como “al sector privado que ha hecho su aporte para el que equipo de plasmaférisis llegue a la ciudad. Un equipo en el que hemos aportado la mitad de los recursos; la otra, el Municipio y el sector privado”.



RECONVERSIÓN

A nivel municipal, el intendente Castellano también tuvo que dar un golpe de timón, reunir a su equipo y planificar contrarreloj las distintas acciones que pudiesen fortalecer los primeros niveles de atención de la salud y la respuesta a la fuerte demanda social.

El titular del Ejecutivo local señaló que la gente empezó a demandar más presencia del Estado, “que el Estado invierta. Entonces, tuvimos un Estado cercano, inteligente, que se pudo reconvertir y pudimos, por ejemplo, transformar áreas que ya no tenía sentido que funcionen, porque había que protegerlas y, además, podrían ser transmisores del virus, como el transporte público. Todo ese esquema se transformó en transporte de nuestra Brigada Sanitaria. Allí hubo empleados y empleadas municipales que tuvieron que aprender protocolos para recorrer comercios, industrias controlando y acompañando para que todo se cumpla”.

“Hubo y hay maestras jardineras que integran un equipo de más de 30 personas que se ocupan de llamar por teléfono a cada persona que tiene síntomas o llamó al 107 y que tiene que estar aislada. Hay un equipo social que se amplió enormemente para que a ninguna familia rafaelina le falte la comida que necesita teniendo que estar aislada y sin poder trabajar”, manifestó el intendente.

En este nuevo paradigma de convivencia, Luis Castellano remarcó que los vecinos y las vecinas necesitan “un Estado presente y reconvertido”.