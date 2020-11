Grupo de Narváez se quedó con Walmart en Argentina

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La multinacional estadounidense Walmart Inc anunció el viernes que acordó vender su negocio supermercadista en la Argentina al Grupo De Narváez. "Los nuevos propietarios, que cuentan con operaciones minoristas en Argentina, Ecuador y Uruguay, aportarán una sólida experiencia local que impulsará el crecimiento de la empresa", dijo la firma estadounidense en un comunicado, que pulverizó así las versiones que señalaban a Coto como interesado en la operación.

Así, la familia del ex diputado nacional Francisco De Narváez vuelve al negocio del retail en el país, luego de haber sido dueños de Casa Tía.

Walmart Argentina inició sus operaciones en 1995, con el lanzamiento de su primer establecimiento en Avellaneda.

Desde entonces, la empresa continuó creciendo y ahora cuenta con más de 90 establecimientos y 9.000 empleados bajo los nombres Changomas, Mi Changomas, Supercentro Walmart y Punto Mayorista.

Luego de la transición, los establecimientos Changomas, Mi Changomas y Punto Mayorista continuarán atendiendo a los clientes en Argentina.

Los Supercentros Walmart cambiarán de nombre después del período de transición, se indicó. Judith McKenna, presidenta y directora ejecutiva de Walmart International, afirmó: "Nos sentimos extremadamente orgullosos de nuestra empresa, así como de nuestros asociados en Argentina, ya que han liderado y mostrado resistencia durante este año, prestando servicios a los clientes cuando más los necesitaban".

Dijo que los "entusiasma contar con la experiencia minorista local que los nuevos propietarios aportan a esta sólida empresa, y consideramos que este acuerdo crea la estructura adecuada para contribuir a un verdadero desarrollo durante muchos años".

Walmart seguirá apoyando a la empresa y a sus nuevos propietarios a través de servicios de transición y acuerdos de abastecimiento, pero no retendrá una participación accionaria.

"Walmart Argentina ha demostrado poseer tanto una formidable resistencia como un apasionante nivel de innovación durante la pandemia de la COVID-19, ampliando considerablemente sus capacidades de múltiples canales para atender a un sector más amplio de la población argentina", dijo la firma.

Bajo la dirección de Fernando Minaudo, CEO del Grupo de Narváez, los nuevos propietarios continuarán impulsando el crecimiento a largo plazo de la empresa en el dinámico entorno minorista de Argentina, se informó.

"La empresa seguirá siendo uno de los empleadores más grandes de Argentina y continuará trabajando en estrecha colaboración con los proveedores para brindar el mejor valor a los clientes, manteniendo su compromiso de respaldar a los proveedores nacionales y a las pequeñas empresas", indicaron.

Minaudo dijo que están "muy orgullosos y entusiasmados con esta nueva inversión. Compartimos los mismos valores: una filosofía centrada en el cliente, centrada en la excelencia operativa, además del compromiso que hemos asumido con las comunidades en las que operamos".

"Tanto el desempeño de la empresa como la dedicación de sus increíbles asociados durante la pandemia de la COVID-19 han demostrado la fortaleza y resistencia fundamentales del negocio, y nos complace en gran medida apoyar al equipo, impulsar el crecimiento a largo plazo y crear nuevas oportunidades para asociados y proveedores en Argentina", señaló.