Correo Oca tiene nuevo dueño

BUENOS AIRES, 9 (NA). - La empresa postal OCA pasará a manos de la compañía de servicios petroleros y recolección de residuos Grupo Clear, luego de cuatro años en crisis, según lo decidió la Justicia en lo Comercial. El juez Pablo Tejada aceptó finalmente la oferta de ese grupo empresarial, indicaron fuentes judiciales y sindicales.

La empresa postal privada más grande del país era coadministrada desde hace un año por el Estado y el sindicato de camioneros de Hugo Moyano, por una medida judicial. En 2016 no había podido pagar los salarios e ingresó en una crisis que puso en riesgo su continuidad.

Clear está en manos de Ignacio González Pedroso y fue el único de los cinco participantes de la subasta que cumplió los requisitos legales dispuestos por el juez comercial de Lomas de Zamora Tejada, que tasó a OCA en 17,5 millones de dólares.

La oferta inicial, que preveía pagar ese monto en 36 cuotas y después de un primer año al frente de la empresa, fue rechazada por el juzgado que administra el proceso de quiebra. Pero, ante la falta de opciones más allá del remate con una base 70 por ciento menor a la del pliego, el juez y los acreedores abrieron una ventana para que Clear mejorara su ofrecimiento. Moyano, en cambio, expuso la necesidad imperiosa de aceptar la primera propuesta.

Clear mejoró hace dos semanas su oferta y la presentó en el juzgado de Lomas de Zamora. Propuso abonar u$s 5.280.000 en efectivo y u$s 1.500.000 a los 10 meses, con la condición de que la transferencia definitiva de OCA se concrete antes del año de aprobada la propuesta.

La oficialización de la transacción fue informada por e-mail a los 6.076 empleados, de los cuales 5.800 están afiliados al gremio de los camioneros, y a los clientes de la firma.

OCA le adeudaría a la AFIP más de 20.000 millones de pesos, deuda que sería afrontada con el dinero de la venta.

La empresa de correo perteneció en los 90 al grupo Yabrán, hasta que en 1997 fue comprada por el Exxel Group, de Juan Navarro.

Más tarde, en 2004, había sido adquirida por el fondo Advent, que cinco años más tarde se la transfirió al management local, liderado por Alfredo Romero. Este ejecutivo fue el que cerró el traspaso de la compañía al grupo RHUO, previo a la crisis de la compañía.