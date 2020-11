Importante "banderazo" opositor contra el Gobierno en distintos puntos del país Nacionales 09 de noviembre de 2020 Redacción Por Manifestantes opositores se movilizaron este domingo por la tarde en el centro porteño y otros puntos del país con consignas que incluyen reclamos económicos, los fallos de la Corte Suprema sobre los jueces que investigan la corrupción del kirchnerismo hasta críticas a las medidas para enfrentar la pandemia de coronavirus y las vacunas en desarrollo.

FOTO NA EN CORDOBA. Patricia Bullrich, titular del PRO, participó de la protesta en la ciudad de Córdoba.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Manifestantes y dirigentes de la oposición realizaron ayer un nuevo "banderazo" multitudinario contra el Gobierno en distintos puntos del país, con un abanico de reclamos amplio entre los cuales se destacó el cuestionamiento por la situación de la Justicia y la independencia de poderes, la corrupción, la inseguridad y la realidad económica.

El llamada "8N" fue convocado a través de redes sociales bajo el lema "libertad, justicia y Constitución" y se trató de la novena concentración de protesta desde que Alberto Fernández asumió la presidencia.

Esta vez, la convocatoria tiene como eje principal la situación de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes evaluaron negativamente el fallo de la Corte Suprema, que los mantendrá en sus cargos provisoriamente hasta que finalicen los nuevos concursos para ocupar sus vacantes.

Los anteriores "banderazos" habían sido el 20 de junio, el 9 de julio, el 1°, 17 y el 26 de agosto, el 13 y el 19 de septiembre, y el 12 de octubre.

El epicentro fue otra vez el Obelisco porteño pero también se sintió con intensidad la marcha de protesta frente a la Quinta de Olivos, con caravana de autos y ciudadanos de a pie con banderas argentinas y carteles.

Otra movilización de gran poder de convocatoria ocurrió en Córdoba, de la que participaron encumbradas figuras de la oposición como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien viajó especialmente a la provincia mediterránea, y el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri.

"Junto al pueblo de Córdoba, y también desde muchos otros lugares de la Argentina, vinimos a pedirle a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causas. Por ellos, en defensa de las instituciones y por el futuro, hoy nos sumamos al banderazo", tuiteó Bullrich en medio de la movilización.

En la misma línea, Negri le pidió a los tres jueces que "no renuncien por favor", y sostuvo que es necesario "afirmar una democracia con independencia de poderes". "El Gobierno nacional aumentó todas las incertidumbres. Incertidumbre sanitaria: nadie puede explicar al final qué va a pasar con la vacuna. Tenemos incertidumbre económica, incertidumbre judicial. Y ahora quieren meter incertidumbre electoral", sostuvo sobre la versión de que el Gobierno podría avanzar con un proyecto de suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

También se hicieron presente en la marcha que se desarrolló en Olivos los economistas y referentes del partido Libertario, José Luis Espert y Javier Milei. "Para armar uno país en serio nos tenemos que enfrentar a las mafias, las sindicales, la que defiende los puestos en el Estado, la de los empresarios prebendarios y corruptos. Hay que salir de la falsa grieta", expresó Espert. Por su parte, Milei destacó que "la gente está internalizando bien lo que son los valores de la república. Si la Justicia no funciona la república se cae", aunque llamó a "respetar los fallos de la Corte Suprema".

Hubo réplicas en otras ciudades del Interior como Paraná, Tucumán, Rosario, Mendoza y Santiago del Estero.

Cristina Kirchner fue uno de los blancos predilectos de los manifestantes que le adjudican a la vicepresidenta una influencia directa en los fallos de la Justicia para beneficio personal en las causas por las cuales es investigada.

"Argentina no es Venezuela" fue una de las consignas que más se repitió a lo largo de la jornada, al tiempo que hubo quejas por la situación de estancamiento económico de los sectores medios, con alusiones a una suerte de meritocracia perdida.

"No nos resignamos a que la salida sea Ezeiza, a vivir en un país que no premie el mérito personal, no me resigno a no poder ser feliz en este país", recitó por altoparlante un manifestante en el Obelisco.