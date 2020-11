Goleada de Los Pumas y esperanza para el debut Deportes 08 de noviembre de 2020 Redacción Por RUGBY

FOTO LOS PUMAS TWITTER JERARQUIA. Imhoff puede darle explosión ofensiva a Los Pumas.

El seleccionado argentino de rugby tuvo un gran desempeño y con mucha autoridad le ganó a Australia Rugby XV por 57 a 24, en el segundo y último amistoso previo al comienzo del Tres Naciones. Fueron tres tiempos donde Mario Ledesma pudo ver a 41 jugadores (en esta oportunidad el rafaelino Mayco Vivas viniendo desde el banco en el segundo tiempo) y la destacada vuelta de los europeos al seleccionado.

Los Pumas jugaron en la madrugada del sábado su segundo amistoso en el Leichardt Oval de Sydney ante un fuerte equipo australiano, compuesto por jugadores que buena parte de ellos jugaron el fin de semana pasado ante los All Blacks y otros con mucha experiencia en el Super Rugby.

El seleccionado nacional debutará en el Tres Naciones el sábado venidero a las 3.10 (hora de Argentina) en el Bankwet Stadium de Sídney ante Nueva Zelanda.

Si bien el duelo contó con tres períodos de 30 minutos cada uno, el elenco argentino salió a la cancha con los siguientes jugadores: Los Pumas: 1- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Julián Montoya, 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Matías Alemanno, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Rodrigo Bruni, 9- Tomás Cubelli, 10- Nicolás Sánchez, 11- Juan Imhoff, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Santiago Carreras. Ingresaron: 16- Mayco Vivas, 17- Santiago Socino, 18- Lucio Sordoni; 19- Lucas Paulos, 20- Facundo Bosch, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Domingo Miotti, 23- Rodrigo Fernández Criado, 24- Juan Pablo Zeiss, 25- Tomás Loezana, 26- Francisco Gorrissen, 27-Santiago Grondona, 28- Juan Cruz Mallía, 29- Santiago Cordero. 30- Federico Wergzyn, 31- Sebastián Cancelliere, 32- Ramiro Moyano, 33- Felipe Ezcurra, 34- Santiago Medrano, 35- Tomás Albornoz, 36- Ignacio Calas, 37- Joaquín Oviedo. 38- José Luis González, 39- Ignacio Calles, 40- Matías Orlando, 41- Juan Martín González.

Puntos: PT: tries de S. Carreras y Cubelli (2). Goles de Sánchez (2) (LP). Try de Reilly (RAU).

ST: Tries de Matera, Miotti y Cordero. Goles de Sánchez y Miotti (2) (LP). Tries de Naisarani (2) y Nawaqanitawase. Goles de Harrison (2) (RAU).

TT: tries de Mallía, Cancelliere y Cordero. Gol de Miotti (LP).



REVANCHA AUSTRALIANA

El seleccionado de Australia venció ayer a Nueva Zelanda por 24-22 (PT 8-8), por la segunda fecha del torneo Tres Naciones de rugby, en el cual también toma parte Argentina, dejando a la competencia que se celebra en territorio australiano abierta para cualquier definición. El encuentro se jugó en el Suncorp Stadium de Brisbane, en donde los All Blacks no ganan hace 10 años.

Este partido fue el cuarto y último de la serie por la Bledisloe Cup que disputan anualmente ambos países y que ganó Nueva Zelanda, desde hace 18 años consecutivos, al sumar dos triunfos contra uno australiano y una igualdad. En la primera fecha del Tres Naciones, que varió el nombre en lugar del Rugby Championship debido a que Sudáfrica, vigente campeón mundial, desistió de jugarlo, Nueva Zelanda había vencido en Sidney por 43-5.