Goleada de Barcelona y del Atlético de Madrid Deportes 08 de noviembre de 2020 Redacción Por ESPAÑA

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Barcelona, de la mano de Lionel Messi, goleó ayer 5 a 2 al Betis como local, mientras que el Atlético Madrid del "Cholo" Diego Simeone se impuso con un contundente 4 a 0 sobre el Cádiz, todo en el marco de la novena fecha de la Liga de España.

El conjunto "blaugrana", que sorprendió al iniciar el encuentro con Messi como suplente, se puso en ventaja con gol del francés Ousmane Dembele, a los 22 minutos del primer tiempo.

Poco después, a los 33, otro galo, Antoine Griezmann malogró un penal, atajado por el chileno Claudio Bravo, mientras que Antonio Sanabria, sobre el cierre, convirtió el empate para el elenco dirigido por Manuel Pellegrini.

Ronald Koeman mandó a la cancha a Messi para jugar el segundo tiempo en reemplazo del lesionado Ansu Fati y la "Pulga" pagó con creces.

Mediante un sutil amague permitió que Griezmann quedé de cara al gol para el 2 a 1, a los cuatro minutos, y el propio crack rosarino amplió la ventaja, de penal, a los 16.

En tanto, Betis, que jugaba con un hombre menos por la expulsión de Aissa Mandi a los 15 minutos, descontó por intermedio de Loren Moron, a los 28, pero otra vez Messi y luego Pedri, a los 37 y 45, sentenciaron el encuentro.

Por su parte, Atlético Madrid no tuvo piedad de Cádiz y lo goleó como local por 4 a 0 con goles de Joao Félix y Marcos Llorente, a los 8 y 22 minutos del primer tiempo, y de Luis Suárez y otro de Félix, a los 6 y 45 del segundo.

En otro encuentro de la jornada sabatina, Sevilla, con gol del argentino Lucas Ocampos, venció 1 a 0 al Osasuna en el estadio Sánchez Pizjuán.

Cuando se jugaban 12 minutos del complemento, el equipo dirigido por Julen Lopetegui tuvo un penal a su favor, que fue ejecutado por Ocampos y atajado por el arquero Sergio Herrera.

Sin embargo, el árbitro, asistido por el VAR, determinó que Herrera no pisaba la línea de gol al momento del remate, lo hizo patear de vuelta y esta vez Ocampos no falló y puso el 1 a 0.