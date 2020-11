River superó a Rosario Central Deportes 08 de noviembre de 2020 Redacción Por El Millo sacó adelante un partido complicado: Armani volvió a ser clave y pegó en los momentos justos con goles de De La Cruz y Pratto. El equipo de Gallardo se acomoda en su zona en la Copa de la Liga.

FOTO WEB EN AVELLANEDA. / River derrotó a Rosario Central.

River dejó atrás el tropiezo del debut y se reencontró anoche con la victoria al imponerse por 2 a 1 sobre Rosario Central, en cancha de Independiente, en un partido correspondiente a la segunda fecha del grupo 3 de la Copa de la Liga Profesional.

Los dos equipos habían tenido una chance por lado hasta que De La Cruz abrió el tanteador. A los seis minutos, el propio uruguayo había generado tensión con un violento tiro libre desde casi 30 metros, que obligó a que Josué Ayala utilizara sus puños para sacarla al córner ante la potencia que llevaba el remate.

Un rato más tarde, Emiliano Vecchio habilitó de manera magistral a Lucas Gamba dentro del área. El delantero, acosado por la marca de un futbolista de River, debió rematar incómodo de zurda y la pelota pasó cerca del palo.

Hasta que a los 21 minutos Milton Casco tomó la pelota cerca del mediocampo y levantó la cabeza. Su pase estaba destinado a Lucas Pratto, pero el ex Vélez fue inteligente y la dejó pasar para que De La Cruz quede con espacio y de frente al arco. El uruguayo dejó en el camino con una gambeta veloz a Jonathan Bottinelli, y arqueó el cuerpo para definir con precisión ante la salida de Ayala.

La situación se comenzó a definir a favor de River cuando el chico Laso se fue expulsado luego de una mala salida del arquero Ayala. A partir de ahí, River se tranquilizó y aprovechó el hombre de más. Y el duelo se terminó de sentenciar cuando Pratto se reencontró con el gol luego de mucho tiempo.



River 2- Rosario Central 1



Estadio: Independiente (local River). Árbitro: Facundo Tello.



River: Armani; Montiel, Díaz, Pinola, Casco (59m Angileri); Sosa (59m Carrascal), Pérez, De La Cruz; Álvarez (68m Ferreira), Pratto y Suárez (82m Beltrán). DT: Marcelo Gallardo.

Rosario Central: Ayala; Laso, Novaretti, Bottinelli; Torrent, Blanco; Villagra (88m Rinaudo), Ojeda (74m Zabala), Vecchio; Ferreyra (70m López) y Gamba. DT: Cristian González.



Goles: 22m De la Cruz (RP); 77m Pratto (RP), 90m Vecchio de penal (RC).

Incidencias: 61m expulsado Laso (RC).



OTROS RESULTADOS: Banfield 1 (58m Cuero) vs Godoy Cruz 0, San Lorenzo 2 (33m Peralta Bauer y 68m Romero) vs Estudiantes.