Boca, con el regreso de Villa, visita a Newell's en Rosario

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Boca, con el regreso del colombiano Sebastián Villa en la nónima de concentrados, buscará hoy seguir de racha en la Liga Profesional de Fútbol, cuando visite a Newell's, en Rosario, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona 4 del certamen.

El encuentro se disputará desde las 21.15 en el estadio Marcelo Bielsa, con el arbitraje de Mauro Vigliano (sus asistentes serán Gabriel Chade y Javier Uziga) y la televisación de Fox Sports Premium.

La novedad por el lado del elenco boquense -que ganó en el debut por 2 a 1 como visitante de Lanús- pasa por el retorno de Villa por primera vez desde que se inició el proceso judicial en su contra por una denuncia de supuesta violencia de género de su ex pareja, Daniela Cortés.

Cuando Cortés realizó la presentación judicial, la institución de la Ribera prescindió del futbolista y hasta estuvo a punto de venderlo, pero las ofertas no prosperaron. Ahora, tras un acercamiento entre las partes y pese a que continúa el trámite judicial, el nombre de Villa apareció por primera vez en la lista de concentrados y hasta podría ser titular en Rosario.



OTROS PARTIDOS: 11 hs. Arsenal vs Atlético Tucumán (Leandro Rey Hilfer), 16.15 hs. Gimnasia LP vs Vélez (Patricio Loustau). Lunes: 17 hs. Independiente vs Colón, 19.15 hs. Talleres vs Lanús, 21.30 hs, Central Córdoba vs Defensa y Justicia.



Las posibles formaciones:



Estadio: Marcelo Bielsa (Newell´s). Árbitro: Mauro Vigliano. Hora de inicio: 21:15 - TV: Fox Sports Premium.



Newell´s: Aguerre; Gabrielli, Guanini, Gentiletti, Bíttolo; Moreno, Pérez, Fernández; Palacios, Scocco y Maxi Rodríguez. DT: Frank Kudelka.

Boca: Andrada; Buffarini, Zambrano o López, Izquierdoz, Fabra; Capaldo, Campuzano; Salvio, Tevez, Cardona o Villa; Ábila. DT: Miguel Ángel Russo.