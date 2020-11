“Es una decisión política terminar el Hospital de Rafaela lo antes posible” Locales 08 de noviembre de 2020 Redacción Por Así lo manifestó el gobernador Omar Perotti en la apertura de sobres de la licitación pública a la que se presentaron 11 oferentes. El presupuesto alcanza los 288 millones de pesos. La primera etapa abarca la planta baja del edificio y será destinada, transitoriamente, para uso COVID.

FOTO COMUNICACION SOCIAL ACTO OFICIAL. La apertura de sobres se llevó a cabo el viernes en el Cine Belgrano.

“En seis meses hemos invertido lo que en muchísimos años no tuvo nuestro Hospital de Rafaela. Más de 50 millones hemos puesto desde el Gobierno provincial, más aportes nacionales para llegar hasta aquí y tener esta infraestructura. Ahora vamos a sumar la continuidad del nuevo Hospital en una de las primeras etapas. Porque es una decisión política terminarlo lo antes posible”. Esta fue la declaración del gobernador Omar Perotti en la apertura de sobres para la licitación pública de esta importante obra para nuestra ciudad.

Este viernes, en el Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano”, se llevó a cabo el acto oficial del que participaron el intendente Luis Castellano; el senador nacional Roberto Mirabella; el senador provincial Alcides Calvo; el diputado provincial Juan Argañaraz; el secretario de Salud de la Provincia, Jorge Prieto; la secretaria de Obras Públicas, Leticia Battaglia; junto a demás funcionarios provinciales y locales.

A la licitación se presentaron 11 oferentes para ejecutar la obra que alcanza un presupuesto de 288 millones de pesos. La primera etapa abarca solamente la planta baja del edificio y será destinada, exclusiva y transitoriamente, para uso COVID, pero está pensado como la futura guardia central.

El proyecto contempla una intervención en 1.729 metros cuadrados para usos médicos y 1.100 metros cuadrados para espacios técnicos. Además, albergará 40 camas críticas con poliductos completos, tres proveedores de gases y aire comprimido, vacío, oxígeno y sensores. También se incluirán renovaciones horarias de ventilación, aire acondicionado y climatización. Cabe aclarar que hay trabajos que se iniciaron antes de la pandemia, tienen un grado de avance del 85 por ciento, y corresponden al nexo cloacal del hospital que, luego, servirá para poder brindar servicios a todo el barrio.



SIEMPRE CON LA VERDAD

El Gobernador también hizo mención a la disputa que se produjo, hace muchos años, con respecto al terreno para la obra: “Deseo que finalice este mito que algunos quieren inventar y siguen sosteniendo en la mentira de que no se quisieron dar los terrenos”. “Los terrenos que en aquel momento se pidieron y donde se quería construir, eran privados, de la familia Williner, paralelos a la Ruta 34. Además, era un terreno que no estaba en venta y si lo estaba, tenía una cotización alta. Y era de privados, por lo tanto, era imposible que el Municipio hiciera algo”, aclaró. También dijo que “esa misma familia ofreció gratis otro terreno frente a lo que es APADIR. Y el Municipio había ofrecido otros, uno de ellos donde hoy se emplaza esta obra, a la que después hubo que incorporarle una manzana más. Espero que a todos les quede claro. Lo importante es ir siempre para adelante pero con la verdad”.

Omar Perotti citó a Shakespeare y expresó que “los molinos de la verdad muelen lentamente pero muelen inexorablemente. La verdad es esta. El lugar que se había ofrecido, lo reconoce y lo toma el gobernador Bonfatti y, a partir de allí, empieza una etapa que tuvo demoras, pero no porque no se donó el terreno”. Por eso, remarcó: “Hay que tener decisión y los recursos. Los recursos esta Provincia los tuvo pero la decisión no era ponerlos en Rafaela. Lo podemos comprobar a diario cómo fue la distribución a lo largo de los años y la discriminación que tuvo la ciudad y la región”. Ante esto, aseguró: “Vamos a ponerla al día porque se lo merece su gente y porque lo necesita su región. No dudamos en poner todos los recursos para un mejor equipamiento”.



UNA DECISION CORRECTA

Al tomar la palabra, el intendente Luis Castellano sostuvo que “esto es pensar en el mediano plazo, mirar hacia el horizonte y decir que elegimos bien los terrenos. Eran los que correspondían, el lugar que nos vinculaba con la Ruta 34, la Plaza 25 de Mayo y el centro de nuestra ciudad”. “Es el sector que necesita inversiones del Estado para desarrollarse, por eso se pavimentó el acceso al Autódromo, se instaló la GUR, se construyó la Escuela del barrio San José y, ahora, el hospital. Es un lugar en donde la calidad de vida ha crecido y se ha desarrollado como en otros sectores”, agregó.

Castellano agradeció “a Omar Perotti por licitar esta obra. Creo que nos pone de cara hacia el futuro de otra forma porque, a pesar de tanta inversión en equipamiento y esfuerzo, seguimos estando en el mismo edificio que se construyó hace más de 100 años”. Por eso, “necesitamos un nuevo hospital para los próximos 100 años, como fue pensado el Jaime Ferré. La dimensión que tiene este hecho es estratégica y con un futuro enorme”.