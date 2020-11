Más del 85% de las estaciones de servicio no cubre los costos Locales 08 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La venta de combustibles en todo el país registró en septiembre último una caída en torno al 25% con relación a los niveles "pre pandemia", y las dos terceras partes de las estaciones de servicio se encuentra en riesgo de cierre. De acuerdo con un trabajo de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la Argentina (CECHA), durante septiembre, el 67,1% de las estaciones de servicio presentó riesgo alto de subsistencia, ya que tuvo volúmenes por debajo del punto crítico, definido como el volumen mínimo de combustibles líquidos necesario para no incurrir en pérdidas operativas.

"Es decir, el 67,1% vende volúmenes tan bajos que sus ingresos no alcanzan para cubrir costos operativos, lo que implica alto riesgo de cierre, con las implicancias que esto tienen en pérdida de empleo, a razón de entre 7 y 13 empleados por estación", advirtió CECHA.

Además, la entidad empresaria indicó que aún considerando la incidencia en el sector del programa ATP, el 51,7% de las estaciones de servicio continúa por debajo del punto crítico, es decir, sin poder cubrir la totalidad de sus costos operativos.

En este escenario, más del 85% de las estaciones de servicio no llegan a cubrir los costos por lo que "no podrán sostenerse en el mediano plazo" en esta situación, advirtió la entidad. "A ese cuadro se suma que las estaciones fueron excluidas a partir de este mes del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP)", puntualizó la entidad en un informe presentado este viernes. En ese sentido, remarcó que "hay temor por el posible cierre masivo de estaciones" al sostener que el segmento no tiene "más espalda".

De acuerdo con el análisis, "tres de cada cinco corren serios riesgos de cerrar y más del 85 por ciento no podrán sostenerse en el mediano plazo, si la situación no mejora". "