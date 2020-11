La actividad industrial santafesina aumentó un 3,1% en septiembre Locales 08 de noviembre de 2020 Redacción Por Si bien se destaca un balance positivo en septiembre, la industria santafesina muestra una caída del 10,3% entre enero y septiembre en relación a igual período del año pasado.

La industria manufacturera en la provincia de Santa Fe observó en septiembre de 2020 la quinta mejora mensual de su nivel de actividad, ubicándose 3,1% por encima con respecto al mismo mes del año anterior, según el informe de actualidad industrial de FISFE. La actividad frigorífica porcina, la industria láctea alentada por las exportaciones, molienda de soja, indumentaria, papel, edición, agroquímicos, pinturas, detergentes y jabones, productos de caucho y plástico, minerales no metálicos, maquinaria agropecuaria, aparatos de uso doméstico, carrocerías y remolques, vehículos automotores y motocicletas registraron mayor nivel de actividad. Por su parte, la industria siderúrgica, productos metálicos para uso estructural y montaje estructural, maquinaria de uso general y especial, entre otras, continuaron con bajas en términos interanuales aunque moderando su intensidad.

Más allá del desempeño positivo de septiembre, la producción fabril santafesina acumuló al finalizar el tercer trimestre de 2020 una disminución de 10,3% con respecto a igual período del año pasado (que ya había sido malo). La mayoría de las actividades industriales en Santa Fe muestra importantes bajas de producción en relación a enero-septiembre del año anterior, especialmente propiciada a partir del mes de marzo en el marco de la pandemia covid-19, sostiene la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) en el reporte divulgado el viernes último.

En septiembre de 2020 las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados interanuales: maquinaria agropecuaria (+62,7%), vehículos automotores (+55,3%), carrocerías y remolques (+28,7%), muebles y colchones (+21,1%), manufacturas de plástico (+14,5%), fiambres y embutidos (+9,2%), papel y productos de papel (+7,4%), productos lácteos (+5,6%), molienda de oleaginosas (+5,1%), molienda de cereales (+4,5%), productos de metal y servicios de trabajo (+3,4%), edición e impresión (+2,2%), autopartes (-2,3%), maquinaria de uso general (-7,3%), carne vacuna (-7,3%), prendas de vestir (-17,4%), maquinaria de uso especial (-18,1%), industria siderúrgica (-33,7%), y productos metálicos para uso estructural (-35,1%).

De este modo, en septiembre último el 58% de las ramas industriales presentes en Santa Fe alcanzaron resultados interanuales positivos, mientras que el resto enfrentó bajas de producción frente al mismo mes del año anterior. Estos resultados complementan el indicador de producción identificando la presencia de una dinámica positiva en una mayor porción del espectro industrial.

El procesamiento de soja en la provincia de Santa Fe registró en septiembre de 2020 una mejora de +5,1% interanual; no obstante, acumuló al cierre del tercer trimestre una disminución de 8,4% en relación al mismo período del año anterior. Por su parte, la elaboración de aceite de soja presentó en septiembre un incremento de 10,2% interanual, pero un retroceso de 6,6% en el período enero-septiembre de 2020. En nueve meses la industrialización de porotos de soja en Santa Fe alcanzó a 25,7 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó las 5,1 millones de toneladas.

Además, el valor y volumen de las exportaciones de harina y pellets de la extracción del aceite de soja presentaron en ocho meses de 2020 un retroceso cercano a 31% en relación a enero-agosto del año anterior. El valor de las colocaciones externas de aceite de soja enfrentó una baja de -21% y de -25% en términos de volumen. También disminuyeron las ventas externas de otros importantes productos del sistema productivo soja, tal como biodiesel, glicerol y lecitinas. Recientemente el Gobierno nacional implementó una reducción de los derechos de exportación para el complejo soja que se extiende hasta finalizar el presente año, aunque todavía hay que esperar para evaluar el impacto de la medida.

En tanto, la elaboración de biodiesel en la provincia de Santa Fe registró en los ocho primeros meses de 2020 una sensible caída de 28,3% en relación al mismo período del año anterior. Entre los meses de enero y agosto las 740 mil toneladas producidas en nuestra provincia generaron tres cuartas partes del total nacional. Las exportaciones con origen en la Provincia de Santa Fe acumularon en ocho meses de 2020 un total de 254 millones de dólares y 322 mil toneladas, cifras equivalentes a una caída de 32,6% y 34,6% respectivamente frente a igual período del año pasado.

Por otra parte, la faena de 988 mil cabezas de ganado porcino se expandió 7,3% en los nueve primeros meses de 2020. Un conjunto importante de diecinueve establecimientos frigoríficos con actividad en nuestra provincia generaron más del 18% de la faena porcina nacional.

El valor de las exportaciones santafesinas de productos lácteos registró en los ocho primeros meses de 2020 una importante recuperación de +27%, principalmente impulsadas por la duplicación de los despachos de leche entera en polvo. Su volumen exportado trepó a 31,7 mil toneladas por un valor de 97 millones de dólares. Los destinos más dinámicos en 2020 fueron Argelia, Chile, Uruguay, Rusia y Taiwán, mientras que Colombia y China concretaron nuevos pedidos. Contrariamente, Brasil, Paraguay y Perú recortaron su demanda. En el plano nacional, las ventas al mercado interno de leche fluida y leche entera en polvo mostraron en agosto una mejora de +14% y +37% interanual respectivamente. La producción nacional de leche presentó en agosto y septiembre nuevos incrementos +5% y +4% en relación a igual período del año anterior.

El consumo total de cemento en nuestra provincia presentó en septiembre de 2020 un importante incremento de 21% interanual, especialmente traccionado por obras privadas de reducidas dimensiones con impacto positivo sobre otras actividades. Mientras que la actividad siderometalúrgica en Santa Fe enfrentó una nueva e importante contracción interanual. La producción de acero disminuyó 33,6%, acumulando al finalizar el tercer trimestre una baja de 39,6%. En productos laminados se registró en septiembre una contracción de 55,1% interanual, y de 39,4% en los nueve primeros meses del año respecto de 2019.

Por quinto mes consecutivo, en septiembre de 2020 la industria metalúrgica en Santa Fe registró mayor nivel de actividad respecto al mes anterior, destacó FISFE en el reporte. Maquinaria agrícola, otros productos de metal y servicios de trabajo, carrocerías y remolques, aparatos de uso doméstico y motocicletas fundamentaron ese mejor resultado. Sin embargo, al cierre del tercer trimestre la producción metalúrgica santafesina retrocedió 11,7% en relación al mismo período del año pasado.

En este marco, en el complejo metalúrgico santafesino se destacaron los siguientes resultados interanuales: fundición (-26%); productos metálicos p/uso estructural (-35%); otros productos de metal y servicios de trabajo (+3%); maquinaria de uso general (-7%); maquinaria agropecuaria (+63%); otra maquinaria de uso especial (-18%); aparatos de uso doméstico (+25%); equipos y aparatos eléctricos (-8%); autopartes (-2%); Carrocerías, remolques y semirremolques (+29%) y motocicletas (+27%).