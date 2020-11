Murió "Pino" Solanas tras contagiarse de coronavirus

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El embajador argentino ante la Unesco, Fernando "Pino" Solanas, falleció a los 84 años producto de las complicaciones en su salud tras haber contraído coronavirus. El director de cine, ex senador nacional y ex candidato presidencial estaba internado hace tres semanas en la ciudad francesa de París y en las últimas horas su cuadro se había agravado.

La noticia fue confirmada por la Cancillería a través de su cuenta de Twitter: "Enorme dolor por Pino Solanas. Murió en cumplimiento de sus funciones como embajador de Argentina ante la UNESCO. Será recordado por su arte, por su compromiso político y por su ética puesta siempre al servicio de un país mejor. Un abrazo a su familia y sus amigos".

A mediados de octubre, el director de películas de referencia del cine político, como "La hora de los hornos", había sido internado luego de haberse contagiado COVID-19.

"Quiero contarles que junto a mi mujer, Angela Correa, dimos positivos de Covid-19, aquí en París. Por mi parte me encuentro en el hospital bajo observación médica. Mi mujer aislada en nuestra casa. Gracias por los mensajes de apoyo. Cuidémonos entre todos", había manifestado Pino Solanas en un mensaje en Twitter.

Sin embargo, en las últimas horas se agravó su cuadro y falleció el pasado viernes.

Tras conocerse la noticia, el presidente Alberto Fernández manifestó su "profundo dolor" y escribió en su cuenta de Twitter: "Lo recordaremos por lo que nos dejó como cineasta y por su inquebrantable compromiso político".

"El COVID se llevó anoche a Pino Solanas. Era embajador en UNESCO y se contagió allí. Lo admiré por su cabeza lúcida y la constante movilidad creativa por las causas del mundo de hoy. Conocimos mejor a Perón por su reportaje filmado, hace 50 años. No te irás de mí, querido Pino", manifestó el canciller, Felipe Solá.

Todo el arco político subrayó su compromiso político y expresó su pesar por la muerte del director de cine. Tras una destacada carrera en el séptimo arte, en donde fue uno de los referentes del movimiento "Cine Liberación" a fines de los 60, Fernando "Pino" Solanas incursionó a comienzos de la década del 90 en el Congreso: entre 1993 y 1997 fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, banca que luego volvió a ocupar entre 2009 y 2013, así como entre 2013 y 2019 estuvo en el Senado.

En 2007 el cineasta fue candidato a Presidente por Proyecto Sur, el espacio de centroizquierda que lideraba. En las elecciones de 2019 logró ingresar nuevamente a la Cámara baja, aunque dejó su banca para asumir la representación argentina ante Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en París.



TRAYECTORIA

Sus visitas a Puerta de Hierro junto a Octavio Getino para charlar con Juan Domingo Perón, las presentaciones de "La hora de los hornos" en diferentes cines barriales y su encendido discurso en el Senado cuando en 2018 se debatió el aborto fueron los puntos más recordados en las redes sociales de la carrera "Pino" Solanas.

A comienzos de la década de 1970, el cineasta, que ya tenía en su lomo el haber presentado clandestinamente "La hora de los hornos", fue un visitante frecuente de la mítica quinta en las afueras de Madrid en la que residía Perón en su exilio.

En ese marco, Solanas y Getino filmaron sus conversaciones con el ex mandatario y allí surgió el largometraje "Perón, actualización política y doctrinaria para la toma del poder", que nunca tuvo un estreno en el circuito comercial pero se convirtió en una pieza clave para la historia del peronismo.

Algunas de las fotos de aquellas jornadas en Puerta de Hierro fueron elegidas por cientos de usuarios de Twitter para recordar la figura del cineasta y lamentar su fallecimiento.

Las imágenes de distintas presentaciones de "La hora de los hornos" en cines barriales, así como también los clásicos posters de la película referente del movimiento "Cine Liberación", también inundaron las redes sociales ante la muerte del cineasta.

Sin embargo, uno de los puntos más destacados y difundidos este sábado fue el encendido discurso que dio Solanas a las 23:49 del 18 de agosto de 2018, cuando en la Cámara alta se debatía el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

En 18 minutos y 43 segundos el líder del Proyecto Sur contó la experiencia que vivió cuando una novia de su juventud quedó embarazada y estuvo al borde de la muerte tras realizarse un aborto y destacó el empuje del movimiento feminista, que afuera del Congreso seguía el tratamiento parlamentario. "Hoy no es una derrota, se lo digo a las chicas que están afuera. Es un triunfo monumental. Hemos logrado colocar el tema en el debate nacional", remarcó Solanas en aquella ocasión.

Y añadió: "Hablo en nombre de una Argentina que quiere acabar con todos los miedos y que no quiere una juventud reprimida. Ahí está esa gloriosa juventud en las calles: una oleada verde de chicas que está luchando por el reconocimiento igualitario de sus derechos".

Ante el previsible fracaso del tratamiento del proyecto, Solanas subrayó en su discurso: "Que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. Bravo chicas, han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Esta causa esta noche tiene un pequeño descanso, pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie. Si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir. Y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación. Será ley, habrá ley contra viento y marea".