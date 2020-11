Los Pumas enfocados en un nuevo amistoso Deportes 06 de noviembre de 2020 Redacción Por Mayco Vivas estuvo en el segundo equipo que probó Ledesma para enfrentar a Australia A

FOTO LOS PUMAS TWITTER PREPARACION. El plantel argentino sigue trabajando con intensidad.

Los Pumas jugarán a la 1 AM del sábado su segundo partido amistoso frente al combinado Australia A, justo a una semana del comienzo de su participación en el Rugby Championship.

Para este duelo en Sidney, Mario Ledesma paró dos equipos en cancha durante el entrenamiento de Los Pumas de este jueves. Después de la victoria de la semana pasada y ya con plantel completo tras realizarse el ensamble entre los dos grupos, el conjunto argentino buscará llegar de la mejor manera al debut en el Tres Naciones ante los All Blacks del 14 de noviembre.

En el primer equipo estuvieron Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela conformaron la primera línea, mientras que Guido Petti y Marcos Kremer se pararon en la segunda y Tomás Lezana, el capitán Pablo Matera y Rodrigo Bruni en la tercera. La pareja de medios estuvo integrada por Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez. Santiago Chocobares y Lucio Cinti fueron los centros, y los tres del fondo: Bautista Delguy, Juan Imhoff y Santiago Carreras.

De la vereda de enfrente, los forwards que integraron el segundo equipo fueron el rafaelino Mayco Vivas, Santiago Socino, Lucio Sordoni; Matías Alemanno, Lucas Paulos, Francisco Gorrissen, Santiago Grondona, Joaquín Oviedo. Por el lado de los back, Gonzalo Bertranou y Domingo Miotti fueron medio scrum y apertura respectivamente; y Sebastián Cancelliere, Juan Cruz Mallía, Matías Orlando (sumará sus primeros minutos de juego en la temporada), Ramiro Moyano y Santiago Cordero completaron el XV.

Vale la pena aclarar que el partido se jugará a tres tiempos de media hora cada uno, con el objetivo de que todos sumen la mayor cantidad de minutos en cancha posibles. Por otro lado, Facundo Isa, Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente y Lucas Mensa no serían de la partida ya que trabajaron de manera diferenciada con algunas molestias.



REVANCHA

Por la segunda fecha del Tres Naciones, revancha del partido que se disputó en Sidney con victoria de los All Blacks por 43 a 5, este sábado desde las 5.45 (televisa ESPN), volverán a jugar Australia y Nueva Zelanda en el Suncorp Stadium de Brisbane.

Nueva Zelanda posteriormente cerrará su participación en el Tres Naciones con Los Pumas el 14 de noviembre (Sídney) y el 28 de noviembre (Newcastle), mientras que Australia se enfrentará a los argentinos en el McDonald Jones Stadium el 21 de noviembre y el 5 de diciembre en el Bankwest Stadium.