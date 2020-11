Libertad cayó ante La Unión Deportes 06 de noviembre de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

En el primer partido de la segunda jornada de la burbuja por la Conferencia Norte de la Liga Nacional de Básquetbol, La Unión se impuso a Libertad de Sunchales en el estadio "Héctor Etchart" de Ferro. Los formoseños derrotaron por 88-79 a los Tigres y se levantaron tras el revés del miércoles ante Quimsa. Konsztadt (18 puntos), Amicucci (16 tantos y 6 rebotes) y el sunchalense Facundo Giorgi (13 tantos y rebotes) fueron los mejores del ganador. En Libertad, no alcanzó el trabajo de Corzo (19 puntos).

El elenco dirigido por Daniel Cano estuvo al frente del partido en todo el primer tiempo pero la pasó mal en el tercer cuarto, donde llegó a estar 9 puntos abajo. Libertad falló 6 de 7 libres en el tramo decisivo del encuentro.

Los próximos dos desafíos de los «Cañoneros» serán Atenas y Olímpico (LB), el domingo a las 19:00 horas, y el lunes a las 16:45 horas, respectivamente.



LA UNION 88 - LIBERTAD 79

Arbitros: C. Stefanini, L. Contreras y P. Villareal.

Parciales: 25-21, 24-23 (49-44), 10-24 (59-68) y 29-11 (88-79).

La Unión de Formosa: Alejandro Konsztatd 18, Eduardo Gamboa 7, Federico Marín 3, Facundo Giorgi 13 y Eduardo Vasirani 6 (fi); Cristian Amicucci 16, Víctor Fernández 12, Felipe Pais 10, Alejandro Peralta 2, Matías Caire 1, Maximiliano Ríos 0 y Nahuel Vicentin 0. DT: Daniel Cano.

Libertad: Augusto Alonso 4, Marcos Saglietti 10, Latraius Mosley 3, Daniel Hure 11, Alejandro Alloatti 13 (fi); Manuel Alonso 11, Mauricio Corzo 19, Pablo Martínez 4, Mateo Pérez 4 y Julián Eydallín 0. DT: Sebastián Saborido.



QUIMSA NO AFLOJA

Quimsa comenzó esta nueva y atípica temporada de la Liga Nacional con un gran rendimiento. En estos dos partidos, demostró porqué ganó un título continental. Ayer, le ganó 86-66 a Atenas y sumó su segunda victoria consecutiva. Gaskins con 16 puntos, y Copello con 14 se destacaron en el ganador.

Posteriormente, San Martín de Corrientes le ganó a Oberá por 78 a 65. Por otra parte hoy arrancará la Conferencia Sur. A las 11 Peñarol - Platense, 14.30 Boca - Bahía, 16.45 Gimnasia - Argentino; 19 Ferro - Hispano y 21.30 San Lorenzo - Obras.