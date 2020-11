Ben Hur sumó a Bustamante Deportes 06 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO J. BARRERA CARAS NUEVAS. Los últimos tres llegados: Ricardo Acosta, Miguel Yuste y Maximiliano Bustamante.

Cuando parecía que Ben Hur se había retirado del mercado para afrontar el torneo Regional Amateur con la llegada de Ricardo Acosta, este jueves volvió a hacer ruido con el anuncio de la contratación del delantero Maximiliano Bustamante.

Sin posibilidad de jugar este certamen con Brown de San Vicente, que desistió de seguir participando, el atacante que estuvo a prueba hace algunas semanas en Atlético de Rafaela y no pudo conformar a Walter Otta, finalmente acordó su vinculación con el Lobo. El delantero oriundo de San Francisco (que parecía iba a recalar en Sp. Belgrano para el Federal A), finalmente aceptó la propuesta benhurense y del entrenador Carlos Trullet, que en más de una ocasión lo ha elogiado tras los enfrentamientos entre la BH y Brown. En esta etapa intentará ganarse un lugar en el once titular, al igual que los otros elementos de ofensiva: Leonardo Ochoa, Matías Zbrun, Diego Nuñez y Pablo Palomeque.

Bustamante ya se sumó a los entrenamientos en la tarde de la víspera. A modo de repaso de su carrera, cabe mencionar que se inició futbolísticamente en el baby fútbol de su ciudad natal, luego se formó en divisiones inferiores de Unión de Santa Fe, Proyecto Crecer de San Francisco, Brown de San Vicente y Boca Juniors. Entre los años 2015 y 2017, integró el plantel superior de Sportivo Belgrano de San Francisco que disputaba el Torneo Federal “A”. Desde el año 2018, hasta el pasado 15 de marzo, jugó en el elenco de San Vicente que participaba en el Torneo Regional.

En comparación con el plantel que estaba hasta el 15 de marzo cuando se interrumpió el torneo, Ben Hur sumó 5 futbolistas: Gustavo Mathier (regresó tras jugar en Unión de Sunchales), Matías Zbrun, Miguel Yuste, Ricardo Acosta y Bustamante, mientras que se recuperó de una lesión el joven Martín Alemandi. Por contrapartida, no siguieron Iván Gómez, Emir Izaguirre y Manuel Bustos.